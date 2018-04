Sự hợp tác bất thành giữa Steven Spielberg và Stephen King

Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg từng bày tỏ ý định đưa tác phẩm “The Talisman” của tiểu thuyết gia Stephen King lên màn ảnh rộng.

Steven Spielberg và Stephen King ở cùng độ tuổi, sự nghiệp thăng hoa và chưa có dấu hiệu xuống dốc. Cả hai đều là những biểu tượng truyền cảm hứng trong suốt gần 5 thập kỷ. Họ thậm chí còn ghi dấu mốc thành tựu ở cùng thời điểm, nhưng 2 đường thẳng sự nghiệp ấy chưa bao giờ giao nhau.

Vào ngày 5/4/1974, sau khi mài giũa ngòi bút ở thể loại truyện ngắn, giáo viên Anh văn Stephen King ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay với tựa đề Carrie. Cuốn sách kể về một nữ sinh thường xuyên bị bắt nạt ở trường đã giải phóng một sức mạnh bí ẩn để trả thù những kẻ ức hiếp cô.

Stephen King và Steven Spielberg dù có nhiều điểm tương đồng, song sự nghiệp họ chưa bao giờ giao nhau.

Cùng ngày đó, hãng Universal cho ra mắt bộ phim hài The Sugarland Express, tác phẩm điện ảnh đầu tiên của đạo diễn trẻ Steven Spielberg. Trước đó, ông xây dựng danh tiếng với những tác phẩm truyền hình như Duel, Something Evil...

Cuốn sách thứ hai của King là Salem’s Lot ra đời 4 tháng sau khi bom tấn Jaws của Spielberg dọa tất cả mọi người tránh xa bãi biển vào năm 1975. Năm 1977 bắt đầu bằng cuốn The Shining xuất bản vào tháng 1 và kết thúc bằng tác phẩm Close Encounters of the Third Kind công chiếu vào tháng 11.

Steven Spielberg và Stephen King đã nhiều lần được mời cộng tác với nhau nhưng chưa bao giờ thành. “Tôi không biết tại sao mà tôi và Stephen King lại chẳng có chút quan hệ ruột thịt gì cả", đạo diễn Jurassic Park từng nói.

"Tôi không hiểu tại sao chúng tôi chưa từng làm phim cùng nhau. Tôi thực sự nghĩ rằng Stephen và tôi có một mối liên kết tâm trí trong những bộ phim và những câu chuyện mà chúng tôi kể lại”, ông Spielberg nhấn mạnh.

Trong một buổi phỏng vấn khác, Stephen King khi 70 tuổi đã tiết lộ một bộ phim mà họ suýt cộng tác đó là Poltergeist. “Nó không thành là vì thời ấy Internet chưa được phổ biến và chúng tôi không liên lạc được với nhau".

Spielberg nói thêm: “Đúng vậy, tôi đã muốn nhờ anh ấy đọc và viết kịch bản cùng tôi, nhưng lúc ấy tôi không thể liên lạc được với King".

Tiểu thuyết đầu tay của Stephen King và phim điện ảnh đầu tay của Steven Spielberg ra mắt gần như cùng ngày.

King chưa bao giờ nhận được tin nhắn cho đến khi Spielberg đã hoàn thành xong câu chuyện. “Khi ấy tôi đang trên thuyền băng qua Đại Tây Dương để đến Anh. Vì vậy điều đó khiến tôi mất quá nhiều thời gian để trả lời và Spielberg đã tự phải xử lý việc đó", ông King cho biết.

Một tác phẩm khác của King đã lọt vào mắt xanh của Spielberg. Đó là cuốn The Talisman, xuất bản năm 1984, kể về cuộc du hành thời gian. Nhà văn King hợp tác viết cùng Peter Straub, tác giả của Ghost Story. “Đã nhiều lần chúng tôi bàn đến việc làm bộ phim đó.” King nói.

“Universal đã mua bản quyền cuốn sách cho tôi. Tôi có cuốn sách này từ năm 1982 và hy vọng sẽ biến nó thành phim vào một vài năm sau đó”, đạo diễn Spielberg tiết lộ.

Hai con người lừng lẫy ấy từng gọi điện cho nhau vài lần. Vào khoảng giữa những năm 1990, họ bàn bạc với nhau sửa lại câu chuyện ngôi nhà ma ám. Nhưng sau đó, King giữ nguyên câu chuyện và biến nó thành series phim truyền hình Rose Red trên đài ABC vào năm 2002.

Vài năm sau, Spielberg đồng sản xuất bộ phim dựa trên tác phẩm Under the Dome năm 2009 của King.

Đâu đó giữa những năm 1980, khi King đến thăm Los Angeles, hai gia đình nhà King và Spielberg đã dành một ngày ở cạnh nhau, nhưng chỉ với mục đích duy nhất là nghỉ ngơi.

Spielberg đã từng mua cho con trai Owen của King một chiếc đồng hồ đồ chơi. “Ban đầu nó không hoạt động, và anh ấy gần như phát điên lên, làm mọi cách để nó chạy trở lại. Sau nhiều lần sửa chữa, cuối cùng anh ấy cũng thành công”, đạo diễn lừng danh Hollywood kể.

Câu chuyện ấy giống như một phép ẩn dụ. Sau rất nhiều năm hai người đàn ông tài năng ấy đã không có cơ hội để hợp tác. Nhưng thật may là họ vẫn còn thời gian để sửa lại.