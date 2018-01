Sự thật bẽ bàng đằng sau những nụ hôn nóng bỏng của Hollywood

Kate Hudson & Dane Cook trong My Best Friend’s Girl (2008): Đã có thời Kate Hudson là “nữ hoàng” của dòng phim hài hước - lãng mạn, và chuyện cô phải thực hiện những cảnh hôn nhau là rất thường xuyên. Song, một bạn diễn của Hudson là Dane Cook lại không lấy gì làm thích thú khi tham gia dự án My Best Friend’s Girl. Theo tài tử, đó là nụ hôn màn ảnh tệ nhất bởi “miệng cô ấy toàn mùi hành tây”.