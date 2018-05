T-ara được minh oan 6 năm sau scandal bắt nạt

T-ara là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn Quốc vào năm 2012, là đối thủ đáng gờm của SNSD với nhiều bài hát cực hot như TTL (Time to Love), Bo Peep Bo Peep, You Drive Me Crazy, Roly Poly, Lovey Dovey ... Nhưng sau scandal tên tuổi của nhóm tụt dốc không phanh.