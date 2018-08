Tai nạn liên hoàn, hai thanh niên tử vong

Trong đêm, chiếc xe máy tông vào hai phương tiện chạy hướng ngược lại khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Sáng 9/8, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra tối 8/8.

Khoảng 22h15 ngày 8/8, tại Km 124+800, quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Phước An, Krông Pắk), xe máy mang biển số 47M1 do Y Do Ben Niê (30 tuổi) chở theo Y Phước Yun (20 tuổi), cùng ngụ Buôn Jung, xã Ea Yông lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi huyện Ea Kar.

Nhiều bộ phận của hai xe máy hư hỏng, rơi vãi trên đường. Ảnh: Trần Lộc.

Khi chạy đến địa điểm trên, xe máy tông vào ôtô tải do tài xế Phù Văn Cương (50 tuổi, quê Khánh Hòa) và xe máy do anh Trương Công Quang (18 tuổi, ngụ xã Ea Yông) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Y Do và Quang tử vong tại chỗ; Y Phước bị thương nặng. Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng, riêng hai xe máy bị bể nát nhiều bộ phận.