Tại sao MV mới của BTS lập kỷ lục lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ?

Ca khúc "IDOL" của BTS với nhiều điểm thú vị cả về âm nhạc và hình ảnh đã vượt qua "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift để trở thành MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu.

MV Idol - BTS BTS phát hành MV cho ca khúc chủ đề của album "Love Yourself: Answer", phát hành ngày 24/8. Chiều 24/8, BTS chính thức trở lại đường đua Kpop với MV IDOL. Đây là ca khúc chủ đề của album Love Yourself: Answer. Ngay thời điểm phát hành MV, lượng người truy cập quá cao đã khiến kênh chủ của BTS bị sập. Hiện tượng đó xuất phát từ sự trông đợi lớn mà người hâm mộ dành cho ca khúc mới của nhóm nhạc Kpop đình đám bậc nhất hiện nay. Không khiến công chúng thất vọng, IDOL đã nhanh chóng đạt được những cột mốc ấn tượng. Trong đó, đáng kể nhất là việc BTS đã chính thức phá vỡ kỉ lục của Taylor Swift về số lượt xem MV trong 24 giờ đầu. MV Look What You Make Me Do của Taylor Swift đạt 43,2 triệu views sau 24 giờ phát hành. Kỷ lục này đã được phá vỡ bởi BTS. Nhóm chỉ mất 17 tiếng 50 phút để chạm đến con số 43 triệu lượt xem. Hiện, sau 24 giờ, IDOL đã vượt mốc 55 triệu lượt xem, chính thức trở thành MV có nhiều lượt xem nhất thế giới trong ngày đầu tiên phát hành. MV IDOL cũng đạt 4 triệu lượt like chỉ sau 15 giờ 15 phút. Đây là MV đạt được 4 triệu like nhanh nhất trong lịch sử. Tại Hàn Quốc, sản phẩm của BTS đứng thứ nhất trên tất cả các BXH âm nhạc trực tuyến chỉ 2 giờ sau khi album ra mắt. IDOL của BTS trở thành MV có lượt xem cao nhất sau 24 giờ phát hành. Ngoài ra, ca khúc đã chiếm lĩnh vị trí số 1 iTunes của 73 quốc gia trên thế giới. Kỷ lục BTS từng đạt được trước đó là xếp hạng nhất trên iTunes 70 quốc gia với MIC Drop. Mức độ phổ biến của BTS cùng sản phẩm âm nhạc mới nhất không nằm ngoài dự đoán của công chúng nói chung và giới chuyên môn nói riêng. Kể từ sau loạt giải thưởng tầm quốc tế, sức ảnh hưởng của BTS hiện đã vượt ra ngoài phạm vi châu Á, họ nhận được sự yêu mến của khán giả trên toàn thế giới. Album mới Love Yourself: Answer được đánh giá là có sự đột phá mạnh mẽ. Ca khúc chủ đề IDOL là bản nhạc được pha trộn hài hòa giữa phong cách nhạc reggae của Nam Phi với các yếu tố âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc. Điểm nhấn trong bản beat (nhạc nền) IDOL là vùng âm vực và tiếng la độc đáo của nghệ thuật hát pansori, một loại hình âm nhạc truyền thống của Joseon cổ đại. Việc đưa pansori vào một ca khúc EDM, kết hợp cùng chất liệu reggae và các âm thanh điện tử được đánh giá là sự phá cách táo bạo. IDOL là ca khúc kết hợp giữa nhiều yếu tố truyền thống của Hàn Quốc với âm nhạc hiện đại. MV IDOL còn được khen ngợi vì các thành viên BTS mặc trang phục được cách tân từ Hanbok (quốc phục của Hàn Quốc). Ngoài ra, BTS còn đưa những chú nhân sư nhiều màu sắc thường xuất hiện trong các lễ hội cổ truyền vào khung hình nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc tới bạn bè quốc tế. Không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh, giai điệu của IDOL cũng là một sự thành công lớn. Không ít ý kiến cho rằng ca khúc khá khó "ngấm" khi nghe lần đầu, tuy nhiên lại dễ dàng gây nghiện khi nghe đến lần thứ 2, 3. Ca từ trong bài hát vẫn trung thành với phong cách âm nhạc đề cao tình yêu, lòng tự tin của mỗi người với bản thân, cũng như đề cao giá trị nhân văn trong đời sống xã hội. Đây là thông điệp tích cực nhóm gửi gắm xuyên suốt chuỗi album Love Yourself và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Ngoài phiên bản chính đã được phát hành chiều 24/8, BTS sẽ tung ra một phiên bản đặc biệt hợp tác với Nicki Minaj trong vài ngày tới. Phiên bản có sự góp mặt của nữ rapper người Mỹ sẽ được cho ra mắt riêng dưới dạng single trực tuyến. BTS xác nhận hợp tác với Nicki Minaj trong ca khúc chủ đề mới Nhóm nhạc Hàn sẽ có màn kết hợp với nữ rapper đình đám trong bài hát có tên "Idol". Ca khúc sẽ được phát hành dưới dạng phiên bản đặc biệt sau khi phiên bản chính ra mắt chiều 24/8