Tại sao những nhân vật chính của 'Trò chơi vương quyền' lần lượt chết?

Tổng cộng trong 'Trò chơi vương quyền', Martin đã khai tử 1.240 nhân vật, kể cả những cái tên quan trọng như Ned Stark, Drogo, Tywin Lannister hay Jon Snow.

Bất cứ ai đã đọc và xem Trò chơi vương quyền đều biết rằng chẳng có nhân vật nào được George R.R. Martin giữ an toàn khỏi cái chết cả.

Mới đây, trong một clip phỏng vấn với PBS trong The Great American Read, nơi những người nổi tiếng và tác giả xem cuốn sách mà họ nghĩ là cuốn sách được yêu thích nhất ở Mỹ, George R.R. Martin đã chia sẻ cảm hứng để khai tử các nhân vật trong sách của mình được lấy từ chính bộ Chúa tể những chiếc nhẫn của J.R.R. Tolkien.

Chính phù thủy Gandalf của Chúa tể những chiếc nhẫn đã tạo cảm hứng cho George R.R. Martin khai tử các nhân vật trong Trò chơi vương quyền.

Theo Martin, cái chết của phù thủy Gandalf ở cuối tập Đoàn hộ nhẫn đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả bộ sách, và kéo theo đó là hàng loạt cái chết khác. “Cái khoảnh khắc bạn giết chết Gandalf, mọi sự hồi hộp sau đó lớn hơn gấp nhiều lần bởi giờ đây ai cũng có thể chết. Tất nhiên điều đó đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến việc sẵn lòng giết bỏ các nhân vật của mình”.

Nhà văn George R.R. Martin năm nay đã 69 tuổi, nhưng chia sẻ rằng đã yêu thích bộ sách Chúa tể những chiếc nhẫn kể từ khi mới 13. Chính cuộc phiêu lưu mà Tolkien sáng tạo ra đã đưa ông đến bất cứ miền đất mộng mơ nào khi gia đình ông lúc ấy không đủ tiền để đi du lịch xa mỗi mùa hè tới.

“Và rồi Gandalf chết, tôi không thể giải thích được điều đó đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Người ta không thể giết Gandalf, giống như nhân vật Conan trong series truyện tranh Conan ấy. Nhưng Tolkien đã làm vậy, đã phá bỏ mọi quy tắc, và đó là lý do tôi vẫn luôn yêu thích bộ sách này”.

Thống kê của Washington Post, tính đến hiện tại, George R.R. Martin đã khai tử 1.240 nhân vật trong bộ sách nổi tiếng nhất của mình - Trò chơi vương quyền. Bất kể đó là nhân vật phụ hay những cái tên quan trọng như Ned Stark, Drogo, Tywin Lannister hay Jon Snow.

Nhà văn người Mỹ George R.R. Martin, tác giả của bộ truyện nổi tiếng Trò chơi vương quyền.

Không nghi ngờ gì về số nhân vật sắp phải chết sẽ còn tăng lên nữa khi Martin đang hoàn thành nốt tập truyện tiếp theo The Winds of Winter.

Dù ông khẳng định tập sách sẽ không kịp ra mắt vào 2018, cũng như phần phim cuối Game of Thornes do HBO chuyển thể cũng sẽ không lên sóng cho đến 2019, người hâm mộ có thể sẽ tự an tâm rằng chưa có thêm một nhân vật họ yêu thích nào phải chết trước khi đi đến cuối câu chuyện.