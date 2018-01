Tại sao phim hài Tết đầy rẫy nhân vật hám gái, hot girl khoe da thịt?

Dịp Tết đến, số lượng phim hài tăng cao. Tuy nhiên, nhiều phim trong số đó gây tranh cãi khi xuất hiện cảnh khoe da thịt phản cảm.

Loạt phim hài Tết lạm dụng cảnh 'nóng' dung tục, phản cảm Nhiều phim hài Tết có chi tiết đại gia hám gái, động chạm thân thể, ăn mặc hở hang… Việc lạm dụng cảnh "nóng" khiến thể loại này dần nhàm chán và phản cảm.

Phim hài được sản xuất ồ ạt dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Tuy nhiên, sự bế tắc về nội dung, dàn diễn viên khiến nhiều nhà sản xuất lạm dụng những cảnh hở hang, phản cảm để câu khách.

Mức độ khoe da thịt, cảnh nóng trong hài Tết dường như ngày càng tăng. Thậm chí, trailer phim Tỷ phú đè đại gia mới đây bị phản ứng dữ dội khi có cảnh Quang Tèo xé áo nhân vật nữ. Nhà sản xuất cũng không ngần ngại "khoe" đây là phim hài có cảnh sexy nhất như một niềm "tự hào".

Cảnh quay gây tranh cãi ngay khi trailer phim Tỷ phú đè đại gia được tung ra.

Phim hài ồ ạt ra mắt dịp Tết

Theo đạo diễn Đông Hồng, năm nay sẽ có khoảng 20 tiểu phẩm, phim hài Tết ra mắt. Nhiều dự án trong số đó là phần tiếp theo của những phim đã ra mắt từ trước, chẳng hạn Chôn nhời, Làng ế vợ, Đại gia chân đất…

Bên cạnh đó, những dự án mới như Tỷ phú đè đại gia, Cuộc phiêu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít… cũng đang gấp rút hoàn thiện khâu hậu kỳ, quảng bá để kịp phục vụ khán giả khi ngày Tết đến gần. Nhìn chung, số lượng phim hài năm nay tiếp tục tăng.

Hiện tại, thời thế đổi thay, định dạng CD, DVD không còn được ưa chuộng, thậm chí nhiều đơn vị đã suy nghĩ đến việc từ bỏ đĩa khi vấn đề in lậu trở thành "quốc nạn".

Thay vào đó, sự phát triển của mạng xã hội đã "cứu" hài Tết và tạo điều kiện thuận lợi giúp các sản phẩm đến gần hơn với khán giả. Ở bất cứ thời điểm nào, với bất cứ phương thức nào, hài cũng được ưa chuộng, thậm chí trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt những vùng nông thôn.

Hơn hết, sự xuất hiện của các nhà tài trợ là lý do quan trọng khiến lượng hài Tết không ngừng tăng. Cụ thể "Xu hướng quảng cáo trên truyền hình đắt quá mà đôi lúc lại không hiệu quả. Trong hoàn cảnh đó, việc tài trợ cho các phim hài Tết có lợi thế hơn. Do đó, 'trăm hoa đua nở', việc hài Tết được làm nhiều cũng vì lý do đó", đạo diễn Đông Hồng giải thích.

Đương nhiên, có cầu thì mới có cung. Việc hài ồ ạt ra mắt cũng phản ánh nhu cầu lớn của khán giả. Đạo diễn Bình Trọng cho biết năm nay anh muốn nghỉ ngơi, nhưng do sự mong chờ của khán giả anh tiếp tục làm phim hài.

Các phim hài khi được chia sẻ trên mạng xã hội đều đạt lượng xem lớn, chẳng hạn Đại gia chân đất dù đã ra đến phần 8 vẫn đạt 9 triệu lượt xem sau khoảng 6 ngày ra mắt. Con số đủ lớn để chứng tỏ sự đón nhận của khán giả dành cho dòng phim hài Tết.

Trong quan niệm của người Việt, niềm vui, tiếng cười sẽ khởi đầu một năm mới thuận buồm xuôi gió, luôn tràn đầy sự may mắn, hạnh phúc. Bởi thế, hài Tết như món "đặc sản" không thể thiếu dịp nghỉ lễ Nguyên đán.

Lạm dụng cảnh khoe da thịt

Tuy nhiên, xoay quanh sự ra mắt ồ ạt của phim hài, những câu chuyện về hài tục, phản cảm, cũng gây tranh cãi gay gắt.

"Bây giờ các phim hài tết chủ yếu phát trên mạng xã hội và ở mạng thì phải câu view. Một trong những yếu tố câu view chính là sexy, gợi cảm. Nhà sản xuất không vững tay sẽ sẵn sàng lái sản phẩm của mình đi hướng khác", đạo diễn Đông Hồng nói.

Phân đoạn bị đánh giá là thừa thãi, phản cảm trong Làng ế vợ.

Sự dung tục trong các bộ phim được thể hiện theo những cách khác nhau. Hay gặp nhất trong số đó chính là dạng nhân vật hám gái, thường xuyên có hành động thô lỗ, động chạm, thậm chí vung tiền để có được sự hầu hạ của các cô gái. Kiểu ''tục" này xuất hiện nhan nhản trong nhiều phim hài như Đại gia chân đất, Làng ế vợ, Thích của lạ, Giàng ơi bản tò ca…

Đại gia chân đất có 8 phần nhưng hầu hết, nhân vật do Quang Tèo, NSND Trung Hiếu thể hiện đều có những cảnh thân mật với bạn diễn khác giới. Khi thì nhìn lén người thay đồ, khi tổ chức hoa hậu và lợi dụng chiêu trò đo ba vòng cơ thể, khi lại cùng người đẹp mặc bikini, vui chơi ở bể bơi… nhìn chung phần nào, bộ đôi cũng quanh quẩn với tình tiết ngắm gái, tiêu tiền…

Cảnh quay gây nhiều tranh cãi nhất trong loạt phim hài phải kể đến chi tiết Bình Trọng, Chiến Thắng nhìn trộm các cô gái dân tộc đang tắm hay nhân vật Xoan bị xé toạc sơ mi làm lộ áo ngực trong bộ phim Làng ế vợ.

Đạo diễn của phim khẳng định không lợi dụng chiêu trò để gây sốc, tuy nhiên việc để nhân vật nữ lộ quá nhiều da thịt bị đánh giá là không phù hợp trong bộ phim hài chiếu cho gia đình.

Bổ trợ cho hình ảnh là những lời thoại xoay quanh chuyện trai gái, phòng the, bộ phận nhạy cảm... như "Xóm Đình có mỗi em Hồng. Trông thì khỏe mạnh, nhưng mông không tròn", "Con chim là phải có lông. Làm người là phải có chồng mới vui", "Không trả bằng tiền thì trả bằng tình"…

Có nhân vật nam hám gái thì không thể thiếu các cô gái sexy, ăn mặc táo bạo. Theo nhiều nhà sản xuất, các vai diễn nữ như chất xúc tác để nhân vật nam bộc lộ sự xấu tính, dục vọng của bản thân.

Trong bộ phim Trạng lợn may mắn, con gái Phú ông có thân hình gợi cảm, dù mặc áo tứ thân nhưng cô lại táo bạo, khoe vòng 1. Khi một tên hám gái mắt láo liên đặt câu hỏi về lý do ăn mặc hở hang, cô chưng hửng đáp: "Mẹt thích thì mặc thôi".

Cũng vì "thích", bao nhiêu nhân vật nữ trong các bộ phim hài khác cũng theo đó ăn mặc hở hang, thậm chí diện nguyên đồ nội y hoặc khoe lưng trần trước ống kính, kém theo đó là những hành động, lời nói lẳng lơ.

Là đạo diễn quen thuộc của dòng phim hài, Bình Trọng thừa nhận anh thường sử dụng một vài tình huống "nóng" nhằm bổ trợ cho phim và gây ra tính hài hước. Nhưng, anh khẳng định "không sử dụng việc hở hang, gái đẹp để câu khách".

Những gương mặt cũ rập khuôn vai “hám gái”

Qua nhiều năm, nội dung phim hài không có nhiều thay đổi, vẫn bối cảnh làng quê với những câu chuyện đã cũ như đại gia "dởm" đua đòi cuộc sống giàu sang, đám trai làng không lấy nổi vợ… để từ đó xoáy sâu vào thói hư tật xấu.

DJ Trang Moon cùng nhiều hot girl khoe da thịt trong phim hài.

Không chỉ nội dung mà dàn diễn viên cũng không có đổi mới sau nhiều năm. Hàng chục phim hài ra mắt nhưng quẩn quanh gương mặt quen thuộc như Chiến Thắng, Quang Tèo, Bình Trọng, NSND Trung Hiếu, NSND Quốc Anh…

Và quan trọng hơn, tham gia nhiều phim nhưng những cái tên kể trên cũng rập khuôn một kiểu vai là "hám gái" dẫn đến nhàm chán.

Riêng Quang Tèo, năm nay anh góp mặt trong ít nhất 6 dự án. Mới đây, trong đoạn trailer của Tỷ phú đè đại gia, phân đoạn có sự xuất hiện của nam diễn viên gây nhiều tranh cãi.

Cụ thể, anh xé áo làm lộ ngực, sau đó cưỡng hiếp một cô gái trẻ do Phí Hiền Trang đóng. Trước đó, những nhân vật do nam diễn viên này đảm nhận trong Đại gia chân đất, Quan huyện sính chữ… cũng có tính cách tương tự.

Vai diễn của Quang Tèo, NSND Trung Hiếu thường xuyên có cảnh thân mật với các hot girl.

Nói về việc thường xuyên đảm nhận vai hám gái, Quang Tèo cho biết khi diễn xuất anh chỉ tập trung hóa thân vào nhân vật và đó là những tình tiết nhằm khắc họa tính cách, câu chuyện.

"Phân đoạn nên đặt trong bối cảnh nghệ thuật nhằm khắc họa tính cách của nhân vật chứ không nên tách riêng rồi nhìn theo hướng tiêu cực", nam diễn viên nói.

Sự quen thuộc trong phim hài thấy được từ diễn viên nam chuyên đóng vai hám gái cho tới các cô hot girl đảm nhận nhân vật hở hang, khoe da thịt.

Những Linh Miu, Mai Thỏ, Andrea, Trang Moon, Thanh Hiền, Trương Phương, Phí Huyền Trang… tham gia nhiều dự án. Nhưng thứ họ tận dụng không phải diễn xuất mà là thân hình gợi cảm trong những trang phục hở hang, lộ da thịt.