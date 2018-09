Tại sao ‘Quái thú vô hình’ thất bại khi tái xuất?

Sự lạnh nhạt từ giới phê bình: Shane Black - đạo diễn của The Predator - vốn là một diễn viên phụ trong tập Predator đầu tiên. Những tưởng anh sẽ hiểu phải khai thác thương hiệu ra sao, nhưng mọi chuyện rốt cuộc lại rất tệ hại. Black từng đem đến nhiều tác phẩm mang màu sắc hài hước ấn tượng như Kiss Kiss, Bang Bang (2005) hay The Nice Guys (2016). Song, áp dụng sở trường ấy vào The Predator không phải là điều hay. Cộng thêm khâu dựng phim chưa tốt, toàn bộ tác phẩm giống như một mớ lộn xộn, chẳng thể thỏa mãn giới phê bình khó tính.