Tại sao siêu anh hùng Captain Marvel thẳng tay đánh bà già?

Xem trailer đầu tiên của bom tấn “Captain Marvel”, rất nhiều người thắc mắc tại sao nữ siêu anh hùng Carol Danvers lại thẳng tay đánh một người phụ nữ lớn tuổi trông hiền lành.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Captain Marvel' Bom tấn thứ 21 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh nữ hùng Captain Marvel (Brie Larson).

Siêu anh hùng kiểu gì mà lại hành xử như côn đồ vậy? Trailer Captain Marvel cho thấy Carol Danvers sẵn sàng làm điều đó. Nhưng theo Screen Rant, “nạn nhân” trên thực tế không phải là một người phụ nữ lớn tuổi hiền lành.

Đó là một gã Skrull, thành viên của chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng biến hình đáng sợ. Trong truyện tranh Marvel, loài Skrull có hình dáng gần tương tự con người, làn da xanh hoặc đỏ, gương mặt giống loài bò sát.

Với nữ diễn viên đoạt giải Oscar Brie Larson thủ vai chính, Captain Marvel lấy bối cảnh thập niên 1990. Trong phim, cựu phi công Mỹ Carol Danvers trở thành thành viên của Starforce, biệt đội quân sự của chủng loài Kree.

Loài Kree đã xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) thông qua siêu ác nhân Ronan the Accuser ở Guardians of the Galaxy. Ronan (do Lee Pace thủ vai) cũng sẽ quay trở lại trong Captain Marvel.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong truyện tranh Marvel là cuộc chiến tàn khốc giữa loài Kree và Skrull, và Captain Marvel sẽ đề cập đến chủ đề này. Bản thân Carol Danvers cũng bị mắc kẹt trong cuộc chiến này.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Brie Larson thủ vai Captain Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Nhân vật Captain Marvel vốn được gợi mở từ đoạn after-credits của Avengers: Infinity War khi cựu Giám đốc SHIELD Nick Fury gửi tin nhắn cho cô trước khi bị tan biến bởi cái búng tay của Thanos (Josh Brolin).

Như vậy, nhiều khả năng Carol Danvers sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giữa biệt đội siêu anh hùng Avengers và Thanos. Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige từng mô tả Captain Marvel là siêu anh hùng mạnh nhất MCU.

Trong truyện tranh Marvel, Captain Marvel có khả năng bay lượn với tốc độ chóng mặt, sức khỏe phi thường, khả năng bắn và hấp thụ năng lượng khổng lồ. Như vậy, Thanos dù sở hữu 6 viên Đá Vô cực sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một địch thủ cực kỳ hùng mạnh.

Captain Marvel sẽ ra mắt khán giả vào ngày 8/3/2019. Avengers 4 sẽ được trình chiếu vào ngày 3/5 sau đó.