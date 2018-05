Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’?

Tại sao cuộc gặp giữa Captain America và Chiến binh Mùa đông không cảm xúc hơn? Bucky Barnes là bạn thân nhất của Steve Rogers, do đó nhiều khán giả than phiền cuộc gặp của họ tại Wakanda không có nhiều cảm xúc. Joe Russo đưa ra lý do rất đơn giản: đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi Shuri đánh thức Chiến binh Mùa đông. “Captain đã đến Wakanda vài lần”, ông nói.