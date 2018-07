Tại sao ‘Tòa tháp chọc trời’ của The Rock gây thất vọng tại phòng vé?

Bộ phim mới nhất đến từ Dwayne “The Rock” Johnson - “Skyscraper” - sẽ không thể gặt hái thành công như “Jumanji: Welcome to the Jungle”, hay thậm chí là “Rampage” của chính anh.

Trailer bộ phim 'Tòa tháp chọc trời' Tác phẩm hành động tiếp theo của ngôi sao Dwayne "The Rock" Johnson với bối cảnh là tòa nhà cao nhất thế giới giả tưởng nằm ở Hong Kong.

“Tòa tháp chọc trời của The Rock đã bị thiêu trụi”. Đó là câu chơi chữ xuất hiện trên một số tờ báo quốc tế trong sáng 16/7. Trong Skyscraper, tòa nhà chọc trời The Pearl bị bọn khủng bố phóng hỏa và trở nên tiêu điều. Còn tại phòng vé, bản thân bộ phim tỏ ra hụt hơi trước các đối thủ.

Kết quả phòng vé Bắc Mỹ từ 13 tới 15/7 cho thấy Skyscraper sau ba ngày đầu trình chiếu chỉ thu 25,5 triệu USD. Con số thấp hơn khá nhiều so với mức kỳ vọng ban đầu là 35-40 triệu USD của giới quan sát và hãng Universal.

Tái lặp công thức của các bộ phim gần đây có Dwayne “The Rock” Johnson sắm vai chính và nhắm đến nhãn PG-13 dù thuộc thể loại hành động - giật gân, liệu điều gì đã khiến Skyscraper điêu đứng và phải chịu nhìn Hotel Transylvania 3 giành ngôi đầu bảng và thậm chí đứng dưới cả Ant-Man and The Wasp đã ra mắt từ 6/7?

Phòng vé đã đông đúc trở lại

World Cup 2018 thực tế phải tới 15/7 mới khép lại bằng trận chung kết giữa Pháp và Croatia, nhưng các studio đã bắt đầu đưa ra nhiều bộ phim trọng điểm từ ngay đầu tháng 7.

Skyscraper nằm trong số đó, và phim phải cạnh tranh trực tiếp với tác phẩm hoạt hình Hotel Transylvania 3, cũng như một số cái tên cũ hơn như Ant-Man and The Wasp, Jurassic World: Fallen Kingdom và Incredibles 2.

Phòng vé đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại kể từ khi World Cup 2018 dần đi tới cái kết đẹp cho người Pháp.

Trở lại thời điểm trung tuần tháng 12/2017, Star Wars: The Last Jedi của Disney làm mưa làm gió tại phòng vé, còn Jumanji: Welcome to the Jungle cứ thế lầm lũi kiếm tiền. Thực tế thì bộ phim phiêu lưu của The Rock không gặp nhiều trở ngại trong suốt thời gian dài, có hiệu ứng truyền miệng tích cực, và rốt cuộc mang về cho Sony tới 404,5 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Chọn nhãn PG-13 để có thể lôi kéo một bộ phận khán giả gia đình, nhưng Skyscraper chắc chắn không đủ thân thiện bằng hai tác phẩm hoạt hình Hotel Transylvania 3 hay Incredibles 2.

The Rock đã trở nên… nhẵn mặt?

Khi đọc nội dung hoặc theo dõi trailer của Skyscraper, nhiều khán giả hẳn nhận ra rằng bộ phim có mô-típ tương đồng với một tác phẩm hành động kinh điển là Die Hard (1988): người hùng đơn thương độc mã chống lại bọn khủng bố đáng sợ bên trong một tòa nhà cao tầng bị cô lập, đồng thời phải tìm cách giải cứu người thân đang bị bắt làm con tin.

Chủ đề được đề cập tới rất nhiều trên mạng xã hội, cùng với “cú nhảy không tưởng” từ một chiếc cần cẩu vào trong tòa nhà của nhân vật Will Sawyer (Dwayne “The Rock” Johnson). Tiếc là cả hai đều mang chiều hướng tiêu cực.

Có một chút thay đổi ở Skyscraper so với Die Hard. Đó là việc nhân vật chính là người tật nguyền, và nhiều lần bị đối phương khai thác điểm yếu đó. Tuy nhiên, The Rock rốt cuộc vẫn tỏ ra “vô đối” sau một vài khó khăn ban đầu, và ở nhiều trường đoạn hành động anh vẫn có thể dễ dàng tả xung hữu đột, đánh bại đối thủ.

Nhắc đến Dwayne “The Rock” Johnson, đây đã là bộ phim thứ ba chỉ trong vòng hơn nửa năm qua mà anh sắm vai chính sau Jumanji: Welcome to the Jungle và Rampage. Tài tử nổi tiếng là người tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho những dự án mà mình tham gia.

Phải chăng vì xuất hiện quá nhiều trên mặt báo và màn ảnh trong thời gian qua mà The Rock đã trở nên mất thiêng?

Có lẽ chính điều đó lại... “gây hại” cho Skyscraper, bởi ngôi sao của bộ phim gần như chẳng có điều gì mới mẻ, và tác phẩm cũng không phải là phần tiếp theo hay ngoại truyện của Fast & Furious để báo chí có thể khai thác sâu.

Sau khi Jumanji: Welcome to the Jungle và Rampage thu hơn 1,4 tỷ USD, có một dấu hiệu đáng mừng dành cho cá nhân The Rock. Theo điều tra của comScore, tới 72% số người mua vé Skyscraper cuối tuần qua tại Bắc Mỹ là vì tài tử cơ bắp. Con số vượt xa mức 38% trong một cuộc điều tra tương tự dành cho San Andreas (2015).

Nhưng chính khán giả lại cho thấy một dấu hiệu báo động khác đối với các nhà sản xuất. Điều tra sau suất chiếu của Skyscraper chỉ cho kết quả điểm B+. Đó là mức thấp hơn thường lệ so với các bộ phim gần đây của The Rock.

Tương lai của Skyscraper thực sự là dấu hỏi lớn khi bộ phim có lẽ sẽ chỉ thu khoảng 60-65 triệu USD tại quê hương Bắc Mỹ. Kinh phí sản xuất dự án lên tới 125 triệu USD, với khoảng 50% tiền đến từ Legendary trực thuộc Wanda của người Trung Quốc.

Song, tại quốc gia tỷ dân, Skyscraper vẫn được tính là một dự án của Mỹ, thay vì là dự án do Mỹ - Trung Quốc hợp tác sản xuất. Do đó, Universal sẽ chỉ có thể cầm về 25% số tiền vé bán ra tại Trung Quốc sau khi ăn chia với nhà rạp, và khả năng để hòa vốn là cực kỳ nhỏ nhoi.

Khán giả đang chờ Denzel Washington, Tom Cruise

Trailer bộ phim 'Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp đổ' Phần 6 của thương hiệu hành động nổi tiếng "Mission: Impossible" với Tom Cruise trong vai chính là điệp viên Ethan Hunt.

Việc Dwayne “The Rock” Johnson liên tục xuất hiện tiếp tục dẫn tới một vấn đề khác dành cho Skyscraper. Trong tháng 7, khán giả còn chào đón trở lại Denzel Washington với The Equailzer 2, và đặc biệt là Tom Cruise với Mission: Impossible - Fallout.

Trong đó, phần 6 của loạt Nhiệm vụ bất khả thi đang được tung hô hết lời sau các buổi chiếu sớm, được so sánh với cả Mad Max: Fury Road (2015), và hiện đạt số điểm 93% trên Rotten Tomatoes. Sự tò mò mà số đông dành cho bom tấn của Tom Cruise chắc chắn là lớn hơn Skyscraper.

Skyscraper cũng là thất bại tiếp theo dành cho xưởng phim tham vọng Legendary sau Warcraft (2016), The Great Wall (2017), và Pacific Rim: Uprising (2018). Universal trong năm nay đã có hai thắng lợi với Fifty Shades Freed và Jurassic World: Fallen Kingdom.

Nhưng bộ phim mới của The Rock nay coi như cầm chắc thất bại. Cũng thật khó hiểu khi chỉ ngay tới tuần 20/7, Universal tiếp tục tung ra Mamma Mia: Here We Go Again!, và khiến cuộc chiến phòng vé càng thêm bất lợi đối với Skyscraper.

Có lẽ Dwayne “The Rock” Johnson nên nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại với Hobbs & Shaw - phần ngoại truyện của Fast & Furious. Anh hẳn rất mệt mỏi sau ba dự án hành động liên tiếp, và khán giả cũng chia sẻ cảm giác ấy khi không thấy tài tử mang đến điều gì đột phá ở Skyscraper.