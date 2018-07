Tại sao World Cup tạm biệt khán giả bằng giai điệu 'Đừng lo con trai'?

"Don't You Worry Child" (Đừng lo con nhé) mới là bài hát được bật lên vào giây phút huy hoàng cho đội tuyển Pháp chứ không phải là "We Are The Champion" hay ca khúc nào khác.

"Đừng lo con nhé. Thiên đường đã có sẵn một kế hoạch cho con rồi" (Don't you worry, don't you worry child/ See heaven's got a plan for you), FIFA đã cho các cầu thủ tạm biệt World Cup trên nền ca khúc đó.

Các cầu thủ Pháp tự hào ngước nhìn màn hình khổng lồ, nơi điểm lại những pha ghi bàn trong trận đấu. Họ có đến 4 bàn thắng. Những khoảnh khắc không quên.

Ai cũng tò mò biểu cảm của thủ môn Hugo Lloris khi pha dẫn bóng liều chết trước mặt cầu thủ Croatia, để rồi mất bóng và bị thủng lưới, được phát trên màn hình. Kết quả, Lloris mở to mắt chứng kiến lại tình huống xấu hổ đó. Chẳng có gì phải buồn, anh đã là nhà vô địch thế giới.

Nhưng trong khoảnh khắc đẹp đẽ đó, trên nền ca khúc kinh điển Don't You Worry Child, là lời khuyên của người cha dành cho đứa con bé bỏng về cuộc đời phía trước, thật tiếc là khán giả thế giới đã không được chứng kiến biểu cảm của Luka Modric và các đồng đội, những người đã thua nhưng không hề thất bại.

Thủ quân tuyển Pháp Hugo Lloris cười ngượng xem lại sai lầm của mình khiến Croatia ghi bàn thứ hai. Ngay sau đó, anh là người nâng cao cúp vô địch. Ảnh: Twitter.

Tôi không phải fan bóng đá cứng cựa và khó có thể nắm bắt và nhận xét trôi chảy một trận đấu nếu không có người bạn xem cùng. Nhưng bóng đá, xét cho cùng, cũng là một trong hàng tỷ tỷ trò chơi mà con người đã nghĩ ra từ thuở hồng hoang để thử thách những giới hạn của mình. Và nếu bạn yêu con người, muốn ngắm vẻ đẹp của con người vượt qua thử thách, bạn cứ việc yêu bóng đá thôi.

Chính vì vậy, mới có chuyện hầu như khán giả khắp thế giới, dù trước đó là cổ động viên đội tuyển nào, thì trước trận chung kết đều ít nhiều dành tình cảm cho Modric, Rakitic, Perisic, cả HLV Dalic và tổng thể, cho một đội bóng chưa hề có khái niệm "bỏ cuộc" dù thế trận có khắc nghiệt với họ đến đâu.

Phút 80, tỷ số là 4-2 nhưng họ vẫn lên bóng kiên cường.

Rakitic đã ngã xuống sân cỏ đầy thất vọng trong một pha lên bóng không thành, sau khi trọng tài thổi còi làm gián đoạn. Thời gian không còn nhiều, anh biết. Càng về cuối trận, mặt anh càng buồn hơn. Lên nhận giải Nhì, chẳng mấy ai vui. Nhưng sau này nhìn lại, giải đấu này vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp đẽ của anh và các đồng đội. Chiến đấu để 20 năm sau có thể tự hào rằng, mình đã có những ngày tháng chiến đấu như thế.

Chiến đấu để có những khoảnh khắc đẹp như bức ảnh dưới đây.

Luka Modric ăn mừng sau trận tứ kết Croatia thắng Nga hôm 7/7. Ảnh: AP.

Sẽ có những đứa trẻ như cậu bé trong bức ảnh này, dõi theo các bước chạy trên sân cỏ ngày hôm nay, để được truyền cảm hứng và sống một cuộc đời đáng nhớ hơn.

Don't You Worry Child (Đừng lo con nhé), lời dạy điềm đạm của một người cha mới là bài hát được bật lên vào giây phút huy hoàng cho đội tuyển Pháp chứ không phải là We Are The Champion hay bất cứ ca khúc tôn vinh chiến thắng nào khác.

Lựa chọn này thật đẹp vì cuộc đời thực sự khó đoán, nhà vô địch hôm nay có khi lại là người thất bại của ngày mai và ngược lại. Vấn đề không phải là luôn luôn chiến thắng, mà là có tâm thế ra sao trước cả thắng và bại.

Được sáng tạo từ năm 2012 bởi Swedish House Mafia, nhóm nhà sản xuất nhạc điện tử huyền thoại của âm nhạc Thụy Điển, ca khúc này luôn là khúc tráng ca trong lòng người hâm mộ. Ca từ có độ sâu sắc hiếm thấy so với dòng nhạc dance, Don't You Worry Child được ví như một Que Sera, Sera (Doris Day) hay Let It Be (The Beatles) của nhạc điện tử và của thể hệ 2000 - 2010.

Các bài hát đều chung một thông điệp chạm đến đáy tim con người. Khi đứa con đứng trước những vấp ngã đầu đời, người cha (hoặc người mẹ, và Đức Mẹ) đưa ra lời khuyên ấm áp: hãy giữ sự bình yên trong tâm trí, vì sự khó đoán của cuộc đời cũng là điều đáng hy vọng nhất ở nó.

Lời khuyên đó rất ngắn gọn, có thể là "Que sera, sera" (Điều gì phải đến sẽ đến), hoặc "Let it be" (Hãy để mọi chuyện tự nhiên), và "See heaven's got a plan for you" (Thiên đường đã có một kế hoạch cho con rồi).

Và đây là những câu hát đã vang lên cho Lloris, Pogba, Mbappe, Kante, Giroud, Griezmann hay Modric, Rakitic, Vida, Perisic, Mandzukic và tất cả những chàng trai khác trên sân:

"Thời còn bé, tôi từng nhìn vào mắt cha tôi. Trong căn nhà hạnh phúc, tôi là ông vua con ngự ngai vàng sáng chói. Những ngày đó qua rồi, ký ức chỉ còn lại trên tường... Trên đỉnh ngọn đồi bên kia mặt hồ xanh thẳm, là nơi trái tim tôi lần đầu tan vỡ. Tôi vẫn nhớ khi mọi thứ đổi thay, cha tôi đã nói:

Đừng lo con nhé, đừng lo con nhé. Thiên đường đã có sẵn một kế hoạch cho con".