Tài xế bị giữ bằng lái ở BOT Cai Lậy được trả lại giấy tờ

Đại diện Công an Cai Lậy nói rằng đi công tác thuận đường nên mời tài xế Phương đến trả lại giấy tờ và thu hồi quyết định tạm giữ giấy phép lái xe.

Ngày 28/12, đại diện Công an huyện Cai Lậy đã đến Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương), để làm việc với ông Trịnh Hồng Phương (51 tuổi, ngụ phường Đông Hòa). Tại đây công an đã lập biên bản ghi nhận về việc trả lại giấy phép lái xe của ông Phương và thu lại quyết định tạm giữ giấy phép này, được ban hành hôm 30/11 và quyết định gia hạn tạm giữ ngày 6/12.

Công an huyện Cai Lậy cho biết vụ việc vẫn còn trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

Theo ông Phương, đại diện Công an huyện Cai Lậy nói sẵn dịp đi ngang qua nên trả lại giấy tờ xe cho ông và cũng không nói lý do vì sao trả.

Ông Phương lúc bị cảnh sát cơ động khống chế. Ảnh: Minh Anh.

Theo hồ sơ vụ việc, gần một tháng trước anh Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) chở người bệnh lên TP.HCM vào rạng sáng 30/11, thì hay tin cha anh ở nhà bị bệnh phải nhập viện. Tài xế này sau đó đã gọi điện nhờ đồng nghiệp lên thay để đón xe đò về Cần Thơ.

Tại tuyến tránh Cai Lậy, anh Trung gặp người quen nên xin đi nhờ xe. Đến BOT Cai Lậy thì kẹt xe, anh này nhảy xuống la lối lớn tiếng. Lúc này tại làn xe kế bên, ông Phương lái xe biển số tỉnh Bình Dương dừng tại làn thu phí.

Theo bảng giá thì xe của ông Phương phải mua vé 25.000 đồng và tài xế này đưa 25.100 đồng.

Ông Phương hỏi nhân viên của trạm có tiền lẻ để thối hay không. Một cô gái nói có nên tài xế này yêu cầu BOT Tiền Giang phải trả lại cho anh đúng 100 đồng tiền thối khi trạm đang xảy ra ùn tắc.

Trong lúc tài xế Trung la hét và ông Phương chưa đưa xe ra khỏi trạm đang hỗn loạn thì cảnh sát giao thông yêu cầu tài xế Phương xuất trình giấy tờ và đưa xe ra ngoài để trả lại sự thông thoáng. Tài xế 50 tuổi không đồng ý. Cả hai sau đó bị cảnh sát cơ động đưa lên xe chở về Công an huyện Cai Lậy.

Sau khi được cảnh sát cho về lúc 23h khuya 30/11, anh Trung cho biết khi bị áp giải về trụ sở công an, anh được cho kiểm tra ma túy. Tiếp đó, cơ quan chức năng lập biên bản anh với 3 hành vi: Không đưa xe ra khỏi BOT Cai Lậy khi đã được yêu cầu cho xe qua trạm miễn phí; có lời nói xúc phạm người thi hành công vụ; ngăn cản người thi hành công vụ khi đu bám kính chắn gió, chặn xe chở người bị áp giải từ BOT về đồn cảnh sát.

Còn ông Phương bị cảnh sát giao thông lập biên bản vì lỗi điều khiển ôtô dừng trái quy định gây ách tắc giao thông, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông tại BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, ông không đồng ý ký vào biên bản và nêu ý kiến: "Tôi không vi phạm hai lỗi trên".

Ngày 11 và 12/12, anh Trung và ông Phương đến Công an Cai Lậy làm việc với cán bộ điều tra. Khi làm việc, hai tài xế này có mời nhiều luật sư đi cùng và phía công an cũng mời đại diện VKSND huyện Cai Lậy đến để thực hiện việc kiểm sát.