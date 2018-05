Tài xế Grab bị tố 'quấy rối' bé gái 9 tuổi

Liên quan đến sự việc bé gái 9 tuổi được mẹ đặt xe dịch vụ Grab và bị tài xế dùng lời nói "quấy rối", đại diện Grab cho biết đã tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng của tài xế này.

Ngày 18/5, liên lạc với phía Grab, đại diện truyền thông của hãng này cho biết có nhận được phản ánh của khách hàng N.T.L. về việc đặt dịch vụ GrabBike cho con gái của mình di chuyển và đối tác tài xế GrabBike Phạm Văn Nam (đã đổi tên) đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721.

Trên chuyến xe này, khách hàng N.T.L. cho biết anh Nam đã có hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói đối với con gái của chị.

Cụ thể, chị L. cho biết vào ngày 16/5, chị đặt xe cho con gái đi từ Trích Sài đến trường Đại Từ (Hà Nội). Tuy nhiên, khi về đến nhà, con gái 9 tuổi của chị hoảng sợ, kể lại sự việc với mẹ.

"Chú ý hỏi con thích màu gì, hỏi mẹ thích màu gì, chú ý hỏi con mặc quần ở trong màu gì, có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không, rồi chú ấy hỏi con là cho chú chạm vào quần lót của con được không?", trích dòng trạng thái đăng trên Facebook của mẹ bé gái.

Tài xế Grab bị cho là dùng những lời lẽ "gạ gẫm" bé gái 9 tuổi. Ảnh: B.N.

Chị L. cũng cho biết đã bàn giao tất cả thông tin của tài xế cũng như hành trình chuyến Grab đặt lúc 6h54 sáng 16/5 cho bên công an để giải quyết.

Trước sự việc này, phía Grab cho biết đã đề nghị được hỗ trợ bác sĩ tâm lý và xe riêng để đưa đón con gái chị L. trong giai đoạn này, để cháu nhanh chóng ổn định trở lại. Chi phí sẽ do Grab Việt Nam chi trả theo chính sách bảo hiểm tai nạn tự nguyện khi di chuyển trên ứng dụng Grab.

"Về phía tài xế, chúng tôi đã mời đối tác Phạm Văn Nam đến văn phòng làm việc để xác minh thông tin, hiện chúng tôi đã tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng Grab của đối tác Nam để chờ làm rõ.

Grab Việt Nam cũng sẽ gửi văn bản đến Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Nội) để đề nghị hỗ trợ làm rõ sự việc. Chúng tôi cam kết sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp làm việc chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý vụ việc này", phản hồi của Grab nêu.