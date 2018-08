Tài xế xe tải cán chết người trên quốc lộ rồi bỏ trốn

Xe tải biển số Tiền Giang do Tuấn (ngụ tỉnh An Giang) điều khiển cán chết người phụ nữ 43 tuổi trên đường dẫn cầu Mỹ Thuận rồi bỏ trốn nên cảnh sát đuổi theo, bắt giữ.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 20/8 trên đường dẫn cầu Mỹ Thuận, qua địa bàn xã Tân Hòa (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) khi xe tải biển số Tiền Giang do tài xế Phạm Thanh Tuấn (ngụ An Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn chết người trên đường dẫn cầu Mỹ Thuận. Ảnh: M.Anh.

Khi vào đường dẫn cầu Mỹ Thuận, xe tải do tài xế Tuấn cầm lái va chạm với xe tay ga biển số An Giang do Lê Thị Kim Hương (22 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều, chở chị Lê Thị Bảo Trang (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) ngồi phía sau.

Cú va chạm khiến chị Trang ngã xuống đường, bánh xe tải cán qua người tử vong. Còn chị Hương bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xe tải biến số Tiền Giang bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: M. Anh.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển phương tiện bỏ trốn về hướng Tiền Giang nên cảnh sát truy đuổi đến địa phận huyện Cái Bè bắt giữ, phục vụ công tác điều tra.