Tài xế xe tải chống lệnh CSGT, chèn ngang môtô công vụ

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, tài xế xe tải cố tình nhấn ga, cán qua môtô công vụ chặn ngang đường.

Chiều 11/4, lãnh đạo Công an quận Lê Chân, Hải Phòng thông tin về việc một tài xế xe tải vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, trên đường Võ Nguyên Giáp (Lê Chân, Hải Phòng) tài xế Trần Văn Đại (31 tuổi, trú tại Kim Thành, Hải Dương) đỗ xe tải sai quy định trên đường. Lực lượng Công an quận Lê Chân đến xử lý nhưng tài xế Đại không chấp hành mà lên xe phóng đi.

Một cảnh sát mặc sắc phục đã kiên quyết bám theo, đu mình trên đầu cabin khi xe tải vẫn đang di chuyển.

Hình ảnh ghi nhận từ hiện trường vụ việc. Ảnh: Tùng Chi.

Đi được khoảng vài chục mét, xe vi phạm gặp đèn đỏ nên phải dừng lại. Một chiến sĩ cảnh sát khác đã dùng xe công vụ chắn ngang đường, yêu cầu tài xế xuống xe giải quyết.

Không chấp hành, tài xế Đại tiếp tục nhấn ga, chèn ngang môtô công vụ khiến xe hư hỏng nặng. Nhiều người dân đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc.

Trước áp lực của mọi người, tài xế Đại đã xuống xe và liên tục có thái độ bực tức vì anh cho rằng cảnh sát đã chặn đầu xe tải bằng môtô công vụ là để "bẫy dân".

Công an quận Lê Chân đã lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định. "Tại cơ quan công an, lái xe khai mình không cố tình đâm vào xe công vụ mà do lỡ chân phanh", một cán bộ Công an quận Lê Chân thông tin.