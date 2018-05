Tấm dán lịch sử Việt của nhóm bạn trẻ Sài Gòn

Anh Trần Khắc Hạnh - một trong hai người sáng lập ra nhóm làm Patch. Trong một lần đi mua balo quân sự, chàng sinh viên kiến trúc tên An được khuyến mại một tấm dán thời trang mang hình lá cờ Việt Nam làm cậu vô cùng thích thú. Kể từ đó, An bắt đầu mày mò sưu tầm những tấm dán mang các biểu tượng lịch sử truyền thống của đất nước. An bảo từ lúc ngồi trên ghế nhà trường anh đã luôn đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào các thiết kế của mình. Trong quá trình sưu tầm Patch, An tự đặt câu hỏi: “Tại sao với các giá trị văn hóa Việt mình không làm từ khâu thiết kế tới sản xuất và để mọi người cùng trải nghiệm, không chỉ trong nước mà cho cả bạn bè quốc tế?”.