Tạm giữ 2 nghi can chém thanh niên đứt lìa chân

Do mâu thuẫn, Uy cùng nhóm bạn đến quán karaoke chém đứt lìa hai chân của anh Tùng rồi trốn xuống TP.HCM.

Sáng 27/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết hai nghi can Nguyễn Duy Uy (30 tuổi) và Lê Thành Tùng (29 tuổi) cùng ngụ huyện Ea Kar đã đến công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 thanh niên này để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 10/8, do mâu thuẫn từ trước với anh Lê Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) nên Uy và Tùng cùng một số thanh niên đến quán karaoke 79 (thị trấn Ea Kar) tìm người này.

Tại đây, một số thanh niên chưa rõ danh tính ôm anh Tùng, còn Uy dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân đứt lìa hai chân.

Hai nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Sau khi gây án, nhóm trên bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng Uy và Tùng bắt xe trốn vào TP.HCM.

Được gia đình vận động, ngày 25/8, Uy và Tùng đến Công an huyện Ea Kar đầu thú.

Sáng 27/8, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi phẫu thuật nối 2 chân, hiện sức khỏe của bệnh nhân Tùng tiến triển tốt nhưng cần tiếp tục theo dõi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.