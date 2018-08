Tạm giữ 4 nghi can trong vụ hỗn chiến khiến người dân trúng đạn

Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ 4 nghi can liên quan vụ 2 nhóm côn đồ hỗn chiến bằng súng làm một người dân tử vong.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định, đơn vị này đã tạm giữ 4 nghi can liên quan đến vụ nổ súng làm chết người vào rạng sáng 10/8. Trong số người bị tạm giữ có Nguyễn Văn Hiển, nghi can trực tiếp nổ súng.

Chiều 10/9, cơ quan điều tra đã khám nhà một trong những nghi can liên quan vụ án. Ảnh: Người đưa tin.

Trước đó, khoảng 1h ngày 10/8, tại chân cầu Đò Quan (khu vực giáp ranh phường Cửa Nam và xã Nam Phong, TP Nam Định), 2 nhóm côn đồ nổ súng, giải quyết mâu thuẫn khiến một người dân đi xe máy gần đó trúng đạn và tử vong.

Nạn nhân 28 tuổi (quê Tiền Hải, Thái Bình) đang sống tại Nam Định. Anh này đang trên đường về nhà sau khi dự sinh nhật. Nạn nhân tử vong tại chỗ do đạn găm vào đầu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân gần đó nghe nhiều tiếng súng nổ. Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu giữ nhiều vỏ và đầu đạn.

Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đang lấy lời khai các nghi can và tiếp tục truy bắt những người đang bỏ trốn.

Chân cầu Đò Quan (chấm màu đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.