Tạm giữ nghi can hoang báo cướp hòng chiếm đoạt 400 triệu

Sau khi rút số tiền 400 triệu đồng từ tài khoản do bạn hàng chuyển trả tiền lúa cho nông dân, Tuấn đã đưa cho em ruột cất và dựng chuyện bị cướp.

Ngày 17/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Hồ Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuấn bị cáo buộc dựng chuyện bị cướp nhằm chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bạn hàng. Cảnh sát cho biết ngày 9/4, anh Lê Văn Giới (33 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) chuyển vào tài khoản của Tuấn 400 triệu đồng, để thanh toán tiền lúa cho nông dân.

Sau khi nhận được thông báo có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn đến ngân hàng tại huyện Tân Hồng rút 500 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng là tiền của Tuấn và 400 triệu đồng do anh Giới chuyển.

Tuấn mang số tiền này đưa cho em trai cất giữ và điều khiển xe máy đến địa phận ấp Phú Nông (xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông). Tại đây, Tuấn tri hô bị cướp số tiền trên. Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện lời khai của người đàn ông này có nhiều điểm nghi vấn.

Từ dữ liệu, hình ảnh camera an ninh, cảnh sát đã chứng minh không có vụ cướp nào xảy ra. Lúc này, Tuấn thừa nhận đã hoang báo vụ cướp nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Công an huyện Tam Nông đã bàn giao vụ việc, nghi can cho Công an huyện Tân Hồng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.