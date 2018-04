Tầm vóc của Man City giờ hoàn toàn đè bẹp MU

Man City mới lần thứ 5 trong lịch sử bước lên ngai vàng, trong khi đó số lần vô địch của MU lên tới 20. Vậy bằng chứng nào cho thấy Man xanh vượt tầm Man đỏ?

Có khá nhiều quan điểm cho rằng chưa đến mức phải thần thánh hóa chức vô địch Premier League mùa này của Man City, dù nó thật sự rất đẹp và thuyết phục.

Arsenal từng trải qua mùa thống trị thậm chí còn bất bại từ đầu đến cuối, nhưng rốt cuộc cũng không thể tận dụng chức vô địch gây tiếng vang đó để dựng nên một kỷ nguyên thống trị.

Chelsea từng mon men đến sát ngưỡng thống trị nước Anh sau 2 mùa liên tiếp vô địch cực kỳ thuyết phục, rốt cuộc cũng phải nhường sân khấu cho thành Manchester trong nhiều năm sau đó.

Man City đưa ra bức ảnh sau khi vô địch Premier League mùa giải 2017/18 với câu "Thời đại của chúng ta, thành phố của chúng ta".

Vậy nên, việc nhiều người dựa vào chức vô địch Premier League mùa này để khẳng định quyền lực Manchester chuyển từ tay MU sang Man City là hơi phiến diện và nông cạn. Mới mùa trước thôi, sơ đồ 3 hậu vệ của Antonio Conte còn được thần thánh hóa là khai sáng cho bóng đá Anh, rốt cuộc mùa này vẫn là sơ đồ đó, nhưng Chelsea đã đi hẳn vào bóng tối.

Vậy điều gì dẫn tới suy nghĩ đầy lạc quan của một bộ phận giới chuyên môn cho rằng: Tầm vóc của Man City hiện tại đã vượt hẳn MU? Sau đây là 2 lý do quan trọng nhất.

Thứ nhất, nếu Man City và MU đi theo 2 con đường khác hẳn nhau để tìm thành công, quyền lực hoàn toàn có thể đảo chiều vào một ngày đẹp trời nào đó. Tuy nhiên, suốt 5 năm qua, thực tế là MU dùng chính cách mà Man City trở nên lớn mạnh để đuổi bắt gã hàng xóm, nhưng tiếc rằng lại không thành công.

Những ngôi sao tấn công hàng đầu của Man City mùa này. Đồ họa: Nhân Lê.

Jose Mourinho có quyền chê bai Man City tiêu quá nhiều tiền để thành công. Tuy nhiên, thực tế là kể từ sau khi Sir Alex Ferguson về hưu, "Quỷ đỏ" cũng đã ném tới 700 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng.

MU thực tế chỉ tiêu ít hơn Man City 150 triệu bảng trong cùng quãng thời gian này. Ai cũng có thể hiểu rằng 150 triệu bảng ở Premier League không phải là số tiền có thể thay đổi cục diện cuộc chơi.

Man City tiêu tiền để xây dựng đội hình mạnh, tương đối trẻ trung (tuổi trung bình 26,5 tuổi, trong khi đó của MU là 27 tuổi) đồng lòng với triết lý của huấn luyện viên, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

Trong khi đó, số tiền MU tiêu dường như chỉ để vá víu những lỗ hổng. Họ thuê về huấn luyện viên không tạo ra cảm hứng chơi bóng cho các học trò và cũng chẳng thể tạo ra những chiến binh bản lĩnh.

Rõ ràng là trong khi Man City bắt đầu đi vào một guồng quay ổn định để từ đó phát triển tiếp lên, thì MU vẫn đang loay hoay tìm con đường, lối đi thích hợp. Đây là yếu tố đầu tiên và cũng là quan trọng nhất cho thấy, Man City đang đi trước MU cả chặng đường.

Thứ hai, Man City đã xây được bệ phóng rất tốt cho những cầu thủ trẻ, và Pep Guardiola hoàn toàn có thể gặt hái những món hàng cây nhà lá vườn để sử dụng cho đội một trong tương lai gần.

Không nhiều người biết rằng trong đại bản doanh của Man City có hẳn một khu trại tập huấn với sân bóng 5.000 chỗ ngồi, giúp cho các cầu thủ trẻ có cảm giác chơi bóng giữa hàng nghìn người hâm mộ một cách chân thực nhất.

Man City sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và tài năng. Đồ họa: Nhân Lê.

Vào tháng 3 vừa qua, khi đội tuyển Argentina tới nước Anh tập luyện chuẩn bị cho một trận giao hữu, Lionel Messi cùng các đồng đội đã chọn tập luyện tại đại bản doanh của Man City thay vì MU. Rất nhiều ngôi sao như Andy Cole, Van Persie, Phil Neville, Darren Fletcher thậm chí giao con trai của họ cho Man City đào tạo chứ không phải MU.

Trong khi đó, những sản phẩm của lò đào tạo MU như Marcus Rashford, Scott McTominay không được Jose Mourinho sử dụng thường xuyên, hoặc là đạt phong độ không cao. Việc lò đào tạo MU hoạt động không hiệu quả sẽ càng buộc "Quỷ đỏ" phải tiếp tục mua sắm điên cuồng trong tương lai gần. Chả mấy chốc MU sẽ còn mua nhiều hơn cả Man City, thay vì tạo ra thêm một lứa 1992 huyền thoại nữa.

5 lần vô địch Anh của Man City so với 20 lần lên ngôi của MU quả là khập khiễng. Tuy nhiên, chẳng phải chính "Quỷ đỏ" thời Sir Alex mới nhậm chức cũng đang ở vị thế thấp hơn so với Liverpool hay sao. Nhờ xác định được một cái đích rất cao để vươn tới, MU rốt cuộc cũng vượt mặt "The Kop" và trở thành CLB vĩ đại nhất của bóng đá Anh.

Đó là lợi thế rất lớn của Man City. Họ có cái đích cụ thể để vươn tới, thay vì lạc lối giữa vươn lên và tìm lại hào quang quá khứ như MU hiện tại. Man xanh giờ đây cũng giống như MU thời Fergie tuyên bố: "Tôi sẽ vượt mặt Liverpool". Lịch sử chỉ mới bắt đầu, và từ giờ Premier League có thể sẽ chỉ nhớ đến màu xanh.