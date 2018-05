Tấn công bằng dao ở Paris làm 1 người chết, một loạt người bị thương

Một người đã dùng dao đâm vào 5 người ở Paris, Pháp và làm chết 1 người trước khi bị cảnh sát bắn hạ. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

CNN dẫn lời công tố viên Paris François Molins nói với các phóng viên ở hiện trường rằng nghi phạm đã hét lên "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) trong khi đâm dao vào 5 người vào tối 12/5.

Trong số 5 người bị đâm, 1 người thiệt mạng và 4 người còn lại bị thương. Hai người bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết nghi phạm cũng đã bị bắn hạ. Một cuộc điều tra khủng bố đã được tiến hành.

Cảnh sát Paris tại hiện trường vụ đâm dao. Ảnh: AFP.

Theo đài BFM-TV, hiện chưa có thông tin về động cơ của hung thủ.

Hãng tin của Amaq News của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố "người tiến hành vụ đâm dao ở Paris là một binh sĩ của IS" và cho rằng đây là hành động đáp lại lời kêu gọi tiến hành tấn công ở các nước nằm trong liên quân chống IS ở Iraq và Syria. Dù vậy, IS không có gì để chứng minh việc này. Giới chức cũng chưa thể kiểm chứng tuyên bố.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi sự dũng cảm của lực lượng cảnh sát đã "vô hiệu hóa tên khủng bố" trong cuộc tấn công. Ông nói rằng nước Pháp lại "một lần nước trả giá bằng máu" nhưng tuyên bố Paris sẽ không "giao một tấc đất nào cho những kẻ thù của tự do".

Pháp vừa chấm dứt việc ban bố tình trạng khẩn cấp hồi cuối năm 2017. Ảnh: AFP.

Vụ tấn công xảy ra ở địa điểm cách nhà hát opera Paris khoảng 10 phút đi bộ và nằm trong quận có nhiều địa điểm du lịch, quán bar và nhà hàng của thành phố.

Theo AFP, tình trạng khẩn cấp ở Pháp, vốn được thiết lập sau vụ khủng bố ở Paris làm chết 130 người vào cuối năm 2015, vừa được dỡ bỏ vào tháng 10/2017.

Dù vậy, hàng nghìn lính Pháp vẫn hiện diện trên đường phố trong chiến dịch chống khủng bố Sentinelle, tuần tra các điểm trung chuyển giao thông, nơi tập trung du khách và nhiều nơi nhạy cảm khác.