Tận hưởng Hội An mùa Trung thu giữa lòng Hà Nội

Hòa mình vào không khí đậm nét Hội An, thưởng trà và tận hưởng giọng ca sâu lắng của Vũ Cát Tường, Vũ, Dalab, Lộn Xộn Band là trải nghiệm thú vị cho bạn trẻ Hà Nội dịp Trung thu.

Nhắc đến Hội An, người ta thường nghĩ ngay đến những bức tường vàng rực rỡ trong nắng, mái ngói đỏ phủ màu rêu phong, hay những chiếc đèn lồng đủ sắc màu tô điểm cho phố cổ. Đi từ vùng đất thủ đô đến thành phố mang tên Bác, Hội An gần như nằm giữa eo đất miền Trung nắng gió và đậm tình người.

Nơi đây ôm ấp nhiều di tích mang nét đặc trưng, điển hình như chùa Cầu bắc ngang rạch nước chảy ra sông Thu Bồn, làm bằng gỗ trên trụ gạch đá. Dù chỉ dài 18 m nhưng chùa Cầu giúp những người đến tham quan, chiêm ngưỡng có cho mình khám phá đầy thú vị.

Hội An cổ kính với mái ngói phủ màu rêu phong và những bức tường vàng rực rỡ.

Hội An luôn mang trong mình nét bình yên, mà những người “không may” từng đặt chân đến đều bị gây thương nhớ. Mọi con đường, ngõ ngách phố cổ đều cho du khách khung hình khó quên. Cũng vì vậy, Hội An không ồn ào náo nhiệt nhưng luôn thu hút giới trẻ.

Thường nhật là thế, Hội An mùa Trung thu còn rực rỡ và quyến rũ gấp bội phần. Ánh trăng tròn tỏa xuống khiến từng góc phố trở nên lung linh hơn. Không chỉ trẻ nhỏ mong chờ dịp này để được khoe những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, người lớn cũng nhân đó mà gửi gắm tâm tư, ước nguyện vào từng chiếc đèn hoa đăng, rồi thả trôi theo dòng nước với hy vọng thành hiện thực.

Phố cổ về đêm lung linh và đẹp đến nao lòng.

Cứ như vậy, Trung thu Hội An không còn chỉ nằm ở màu sắc và dáng vẻ bên ngoài, mùa trăng tròn nơi phố cổ còn chứa đựng tâm hồn của bao con người gắn bó với mảnh đất ấy cũng như những vị khách phương xa.

Hội An đẹp, Trung thu Hội An cũng nao lòng, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để hòa mình vào không khí ấy. Trung thu năm nay của bạn trẻ thủ đô lại có phần đặc biệt hơn bởi chẳng cần đi xa hay phải tạm gác công việc, mà vẫn có thể tận hưởng mùa trăng tròn mang màu sắc phố cổ Hội An.

Tiếp nối thành công của Hội An giữa lòng Sài Gòn dịp Trung thu 2017, Lipton tiếp tục đưa phố cổ về giữa lòng Hà Nội trong sự kiện Cùng Lipton thưởng trà xanh đón trung thu tại Hội An giữa lòng Hà Nội. Bạn trẻ Hà thành sẽ được thấy một Hội An với đèn lồng lung linh, tường vàng rực rỡ hay chùa Cầu cổ kính.

Sự kiện Hội An giữa lòng Sài Gòn không chỉ thu hút bạn trẻ TP.HCM mà còn nhiều nơi khác đến khám phá.

Nhờ vậy, bạn trẻ có thể check-in lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ, hoặc có cho mình cả kho tàng hình ảnh để chia sẻ, “sống ảo”. Không chỉ bối cảnh, hoạt động viết cây ước nguyện, thả đèn hoa đăng cũng được tái hiện chân thực, mang đến phần nào nét văn hóa đặc trưng, đậm màu sắc Hội An.

Và có lẽ không gì hơn cảm giác ngồi nhâm nhi một tách trà xanh, ngắm hình ảnh phố cổ, nghe giai điệu từ ngọt ngào, sâu lắng đến sôi động, hài hước nhưng đầy ý nghĩa. Tham dự sự kiện Cùng Lipton thưởng trà xanh đón trung thu tại Hội An giữa lòng Hà Nội, điều này sẽ thành hiện thực khi xuất hiện những gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ như Vũ Cát Tường, Vũ, Dalab, Ngọt, Lộn Xộn Band…

Vũ Cát Tường sẽ góp mặt trong chương trình do Lipton tổ chưc.

Khách tham gia mua Lipton còn nhận được phiếu hành trình và hoa đăng hoặc lá ước nguyện. Ngoài ra, sau mỗi trò chơi sôi động, người tham gia sở hữu mộc dấu tương ứng, đến khi hoàn thành hết sẽ có cơ hội sở hữu nhiều phần quà.

Không gian tái hiện sinh động, không khí mang đậm nét đặc trưng Hội An và hoạt động trò chơi thú vị hứa hẹn một sự kiện đầy hấp dẫn của Lipton.

Trung thu này, bạn trẻ Hà Nội cũng được hòa vào không khí Hội An mà không cần đi xa.

