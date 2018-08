Tập đoàn Trump trước nguy cơ bị truy tố hình sự

Công tố viên quận Manhattan, New York đang cân nhắc truy tố hình sự Trump Organization cùng 2 lãnh đạo cấp cao vì dính líu đến việc ém nhẹm bê bối tình ái quá khứ của tổng thống.

Dẫn các nguồn thạo tin, New York Times ngày 23/8 tiết lộ các cuộc điều tra sẽ tập trung vào cách thức Tập đoàn Trump (Trump Organization) kê khai khoản tiền 130.000 USD trả lại cho Michale Cohen, cựu luật sư thân tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là số tiền mà Cohen dùng để mua sự im lặng của nữ diễn viên phim cấp 3 Stephanie Clifford (có nghệ danh là Stormy Daniels), buộc cô ém nhẹm về bê bối tình ái với Trump trong giai đoạn tranh cử năm 2016.

Hai quan chức giấu tên nhấn mạnh rằng cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu. Các công tố viên vẫn chưa quyết định liệu có tiến hành các bước truy tố hình sự hay chưa.

Cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, rời văn phòng tòa án liên bang tại Manhattan ngày 21/8. Ảnh: New York Times.

Trump Organization khai báo đã chi cho Cohen khoản một khoản chi phí pháp lý. Trong khi đó, cựu luật sư thân tín của Trump ngày 21/3 thừa nhận số tiền 130.000 USD được dùng để ém nhẹm bê bối tình ái.

Bản thân ông nhận từ Trump Organization tổng cộng 420.000 USD, bao gồm tiền thưởng, tiền thuế cho số tiền ém nhẹm và một số chi phí khác phục vụ chiến dịch tranh cử. Các công tố viên từ đó cáo buộc rằng tập đoàn của tỷ phú New York đã khai khống số tiền cho Cohen vì thực chất không có hoạt động pháp lý nào diễn ra.

Một quan chức New York cho biết theo luật của bang, việc khai khống chi phí doanh nghiệp có thể bị xem là tội hình sự nếu nhằm che giấu một tội danh khác. Tuy nhiên, nếu hành động khai khống chỉ nhằm mục đích gian lận tài chính thì chỉ bị liệt vào tội nhỏ.

Cuộc điều tra cấp bang có thể kéo theo những diễn biến phức tạp hoặc bị trì hoãn so với dự kiến do hiện có đến 3 cuộc điều tra liên quan đến Tổng thống Trump: điều tra liên bang về Michael Cohen; điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller; và điều tra của phòng công tố New York về Quỹ từ thiện Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối diện với với sóng gió rắc rối pháp lý. Ảnh: New York Times.

Viễn cảnh văn phòng công tố quận Manhattan ra cáo buộc nhắm vào tập đoàn này hoặc các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sẽ là một cú sốc lớn đối với Trump. Tổng thống Mỹ từng tuyên bố sẵn sàng ra lệnh ân xá cho những trợ lý hoặc cựu nhân viên nào bị cơ quan liên bang truy tố hình sự. Tuy nhiên, ông không có quyền ân xá những cá nhân hay tổ chức bị truy tố tội danh cấp bang.

Luật sư của Trump Organization, ông Alan S. Futerfas, đã từ chối bình luận về thông tin này khi được New York Times liên hệ.

Trong khi đó, Văn phòng Công tố New York chính thức bắt đầu điều tra hình sự về nghi vấn ông Cohen vi phạm luật thuế cấp bang. Cuộc điều tra này sẽ không liên quan đến các cáo buộc trốn thuế mà Cohen đã nhận tội, một quan chức chính quyền tiểu bang cho biết.

Tổng chưởng lý bang New York, bà Barbara D. Underwood đã liên hệ với cơ quan Thuế và Tài chính của New York xin chấp thuận tiến hành điều tra và truy tố Cohen nếu phát hiện thêm sai phạm.