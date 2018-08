Tàu cháy ngoài khơi, 7 ngư dân thoát chết

Đang hoạt động tại ngư trường Thanh Hóa - Nghệ An, một tàu cá bất ngờ bốc cháy. 7 ngư dân được cứu an toàn.

Tối 10/8, ông Trần Học Đính, Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), cho biết một chiếc tàu cá của ngư dân địa phương vừa gặp nạn ngoài biển.

Khoảng 4h30 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu TH 90568 TS do anh Trần Văn Viết (ở khu phố Bào An, phường Quảng Tiến) làm chủ đang hoạt động trên vùng ngư trường Thanh Hóa – Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy.

Tàu cá bốc cháy dữ dội. Ảnh UBND phường Quảng Tiến cung cấp.

Ngọn lửa phát ra từ cabin rồi lan nhanh. Lúc này trên tàu có 7 ngư dân.

“Rất may vụ việc xảy ra lúc rạng sáng, các thuyền viên đã phát tín hiệu cầu cứu và được ngư dân khai thác gần đó cứu vớt an toàn”, ông Đính thông tin.

Cũng theo vị chủ tịch phường, chiếc tàu gặp nạn có trị giá hơn 4 tỷ đồng. Nguyên nhân bước đầu được xác định do chập điện dẫn đến cháy tàu.

Vị trí vùng biển giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An (nơi xảy ra vụ cháy - mũi tên đỏ). Ảnh: Google Maps.