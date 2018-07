Taylor Swift phản bác chê trách liên tục viết nhạc đá xéo tình cũ

Theo tờ Music News, giọng ca “Look what you made me do” chia sẻ rằng không phải người yêu cũ nào cũng là nguồn cảm hứng để cô sáng tác bài hát.

Taylor Swift vốn nổi tiếng với thói quen viết nhạc dành tặng tình cũ sau chia tay. Nội dung ca khúc thường là những kỷ niệm hoặc lời trách móc, "đá xéo" người từng trải qua thời gian âu yếm với mình.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar mới đây, “công chúa nhạc đồng quê” trải lòng về điều này với cựu người mẫu Pattie Boyd. Chính Bouyd là người tạo ra nguồn cảm hứng cho các bản hit của những người chồng cũ của mình, George Harrison và Eric Clapton.

Taylor Swift: "Không phải ai cũng tạo cảm hứng viết nhạc cho tôi".

Theo đó, Taylor khăng khăng không phải ai cũng kích thích sự sáng tạo cho cô khi viết nhạc, bởi vì một số người không ảnh hưởng đến cô như một nhạc sĩ.

"Tôi không biết điều gì khiến một số người truyền đến năng lượng sáng tạo cho người khác. Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian để viết về người cũ, nhưng không phải tất cả”, cô bộc bạch.

Về câu chuyện của Pattie Boyd, cô nhận xét: "Đó thực sự thú vị bởi vì trong trường hợp của bạn, bạn đã truyền cảm hứng cho hai nhạc sĩ mang tính biểu tượng”.

Chưa hết, cô còn ví von nguồn cảm hứng của mình tựa như những đám mây. “Khoảnh khắc đó huyền bí, kỳ diệu và không thể giải thích khi một ý tưởng được hình thành trong đầu bạn trong chớp mắt", cô nói.

"Công chúa nhạc đồng quê" được cho là có thói quen viết nhạc về tình cũ sau chia tay.

Trước đó, ca sĩ người Mỹ được khán giả nhận định tạo ra các giai điệu liên quan đến người yêu cũ. Đơn cử là Teardrops On My Guitar từng được chính Taylor xác nhận là nói về Drew Hardwick - mối tình đơn phương thời trung học của cô. Đến Forever And Always là bài hát nói xấu tình cũ đầu tiên của Taylor nhắm đến Joe Jonas. John Mayer thậm chí từng lên tiếng chỉ trích Taylor "sáng tác nhạc rẻ tiền" khi cho ra mắt ca khúc Dear John nhắm thắng đến mình.

Trong We Are Never Ever Get Back Together và All Too Well, nhiều người cũng chỉ ra giọng ca sinh năm 1989 ám chỉ mối tình lãng mạn với Jake Gyllenhaal.

Hiện, giọng ca người Mỹ hẹn hò diễn viên kém tuổi Joe Alwyn. Theo đó, ngôi sao phim The Sense of an Ending cũng được cho là nguồn cảm hứng của ca khúc Call It What Want, từ album mới Reputation của Taylor Swift.