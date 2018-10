Taylor Swift thắng áp đảo ở AMAs 2018, phá kỷ lục của Whitney Houston

Nam ca sĩ Shawn Mendes đoạt giải Nghệ sĩ đương đại dành cho người lớn được yêu thích nhất. Ngôi sao người Canada sở hữu ngoại hình sáng, được đánh giá cao ở chất giọng giàu cảm xúc. Anh sở hữu các bản hit như Treat You Better, In My Blood, There's Nothing Holdin' Me Back...