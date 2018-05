Taylor Swift và loạt sao đình đám khoe ảnh chụp cùng BTS

Tại đây, Taylor Swift có dịp hội ngộ với "đối thủ" BTS. Trước đó, MV Look What You Made Me Do của cô vừa bị MV Fake Love nhóm nhạc Hàn Quốc này giành mất kỷ lục MV có 20 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới. BTS cũng suýt chiếm được ngôi vị MV có lượt xem trong 24 giờ đầu tiên nhanh nhất thế giới của Taylor Swift khi chỉ kém có 2,5 triệu lượt.