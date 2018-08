Team Noo Phước Thịnh toàn thắng, Lam Trường cùng học trò thoát cửa tử

Noo Phước Thịnh bảo toàn quân số tại đêm thi thứ hai vòng Trình diễn - Giọng hát Việt 2018. Trong khi đó, thí sinh cuối cùng của team Lam Trường suýt bị loại.

Lam Trường và học trò vỡ òa cảm xúc vì suýt trắng tay tại The Voice Dương Quốc Anh là nhân tố cuối cùng được xướng tên vào vòng bán kết với tỉ lệ bình chọn suýt soát. Đáng nói, anh cũng là thí sinh duy nhất còn lại của đội Lam Trường.

Kết thúc tập 14 The Voice - Giọng hát Việt 2018, team Noo Phước Thịnh đang tạm dẫn đầu về số lượng thí sinh. Tóc Tiên giữ được hai chiến binh trong khi Thu Phương và Lam Trường lần lượt còn lại duy nhất một thí sinh.

Noo Phước Thịnh chứng tỏ thực lực khi lựa chọn ca khúc cho thí sinh tương đối sáng suốt. Ba cô gái mang tới khán giả những sân khấu âm nhạc riêng biệt và đậm chất cá nhân. Đặc biệt, phần thi của Trần Gia Nghi nhận nhiều lời khen ngợi từ các huấn luyện viên.

Trần Gia Nghi thu hút với lối trình diễn tự nhiên.

HLV Tóc Tiên nhận xét Gia Nghi là nữ thí sinh mà cô thích nhất vì phần thi truyền tải được cảm xúc sâu sắc của bài hát, điều mà chưa chắc các ca sĩ có kinh nghiệm có thể làm được. Đồng quan điểm, HLV Lam Trường và HLV Thu Phương bày tỏ sự yêu thích dànhcho Gia Nghi vì cô gái trình diễn thật và tự nhiên.

Trần Gia Nghi cùng nhạc phẩm bất hủ Chiếc lá vô tình không chỉ chiếm được tình cảm từ hàng ghế đỏ mà còn cả từ phía khán giả. Chất giọng khàn đặc biệt và cách hát hiện đại của Gia Nghi giúp ca khúc khoác lên màu áo mới lạ. Cô gái bé nhỏ của team Noo xuất sắc đứng đầu bình chọn với 20,52% tổng số phiếu. Đứng ở vị trí sát nút là người chị em cùng đội Trần Ngọc Ánh.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Ngọc lại được HLV Noo Phước Thịnh lựa chọn cho ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Mỹ Tâm trong thời gian gần đây Cô ấy là ai. Dù sở hữu chất giọng nội lực, phần thi của Minh Ngọc vẫn không gây ấn tượng. Đặc biệt với những người hâm mộ giọng ca Tóc nâu môi trầm, phần thi của Minh Ngọc còn thiếu độ sâu cảm xúc và chưa "chín" như bản gốc.

Alex Dương gánh trọng trách lớn khi là thí sinh duy nhất của đội Lam Trường.

Dương Quốc Anh (Alex Dương) là thí sinh duy nhất còn lại trong đội HLV Lam Trường. Chàng trai này gây bất ngờ tuần trước với lượng bình chọn cao nhất dù không phải thí sinh được kì vọng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Quốc Anh là nguồn hi vọng cuối cùng của Lam Trường.

Bước vào đêm diễn thứ hai của vòng Trình diễn, khán giả thấy hình ảnh một Dương Quốc Anh đầy lãng tử với ca khúc Người ta có thương mình đâu. Phần trình diễn của Alex Dương được HLV Tóc Tiên góp ý cần thả lỏng và trình diễn tự nhiên hơn.

Đáng nói, Quốc Anh là thí sinh cuối cùng được xướng tên thoát khỏi vòng nguy hiểm tuần này với tỉ lệ bình chọn khiêm tốn 9,74%. Thế nhưng, phần dự thi của thí sinh đội Lam Trường lại thu phục được nhiều khán giả khó tính. Trên kênh YouTube chính thức của Giọng hát Việt, nhiều bình luận tích cực ủng hộ sự tiến bộ của Alex Dương.

HLV Thu Phương đang có thế trận tương đồng với Lam Trường khi để mất hai thí sinh Đỗ Thành Nghiệp và Huỳnh Thanh Thảo sau tập 14. Chiến binh còn lại duy nhất Nguyễn Thị Thu Ngân tiếp tục tiến sâu vào vòng trong nhờ ca khúc Gái nghệ của tác giả Phạm Phương Thảo.

Thu Ngân đổi gió cho khán giả với phần trình diễn mang đậm văn hóa miền Trung. Sự đa tài của cô gái được thể hiện qua những câu hò ngọt lịm, dịu dàng và nữ tính.

Thu Ngân "lột xác" với giai điệu dân ca miền Trung.

Đỗ Thành Nghiệp có lẽ là tiếc nuối lớn nhất cho đội Thu Phương. Sau khi kết hợp rapper Đen Vâu tuần trước, Thành Nghiệp được phần đông khán giả dành sự chờ đợi. Tuy nhiên, phần trình diễn bản Việt hóa ca khúc Someone like you với tựa Hãy vui mẹ nhé là chưa đủ để Thành Nghiệp đi tới vòng bán kết.

Team Tóc Tiên vẫn còn lại hai thí sinh là Lưu Hiền Trinh và Đặng Thị thái Bình. Dù sở hữu lượng bình chọn cao thứ ba trong tập 13, Lê Chánh Tín bất ngờ dừng chân tại vòng này.

Với mashup Sway - Quando quando quando, Chánh Tín mang đến một hình ảnh lãng tử, quyến rũ. Tuy nhiên, HLV Lam Trường cho rằng sân khấu của Chánh Tín còn quá "hiền". Cùng với đó, HLV cũng mong chờ Tóc Tiên sẽ đem đến sự bùng nổ lớn hơn cho các thí sinh của mình ở những phần sau.