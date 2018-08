Thanh Hằng, Hoàng Thùy khoe cá tính trong BST của Công Trí

Cùng sở hữu vẻ đẹp cá tính và biểu cảm phong phú, hai gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt gây chú ý khi đọ thần thái trong BST phiên bản giới hạn “Aquafina x Công Trí”.

Khó ai có thể phủ nhận rằng Thanh Hằng và Hoàng Thùy là những nhân tố thành công trong làng mốt Việt. Cùng chung xuất phát điểm là tham gia các cuộc thi vào năm 19 tuổi, 2 cô gái đại diện cho thế hệ 8X, 9X đời đầu có không ít điểm tương đồng: tự lực thành công và đời tư sạch, không scandal.

16 năm chiếm giữ vị trí vedette không thể thay thế, Thanh Hằng được ví như “nữ hoàng” hay “vedette của mọi vedette” trên sàn catwalk Việt. Không giới hạn mình trong lĩnh vực thời trang, siêu mẫu ngày càng chứng tỏ vị thế của mình trong điện ảnh và mới đây nhất là kinh doanh.

Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu hàng đầu tại Việt Nam.

Trong khi đó, Hoàng Thùy lại chắp cánh cho nhiều cô gái theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Bước chân vào làng thời trang với ngôi vị quán quân Vietnam next top model 2011, Hoàng Thùy dần chinh phục những kinh đô thời trang lớn trên thế giới như Milan, New York hay Paris.

Hoàng Thùy nổi bật trong thiết kế của Công Trí.

Cũng bởi vậy, sự kết hợp giữa Thanh Hằng và Hoàng Thùy luôn được giới mộ điệu trông đợi. Không chỉ cùng đảm nhiệm vai trò vedette trong BST “Green Code” (Mật mã xanh) của NTK Lê Thanh Hòa tại show diễn “A walk to the sky”, bộ đôi người mẫu này còn đồng hành trong bộ sưu tập phiên bản giới hạn Aquafina x Công Trí.

Nổi bật trong thế hệ siêu mẫu 9X bằng cá tính và phong cách khó trộn lẫn, Hoàng Thùy tiêu biểu cho hình mẫu người trẻ dám khẳng định mình bằng lối đi riêng, như những họa tiết lấy cảm hứng từ các ô vải đa hình đầy sắc màu trong thiết kế của Công Trí.

Trong khi đó, mẫu họa tiết lấy cảm hứng từ các tinh thể nước được thể hiện bởi Thanh Hằng hướng giới trẻ “xoay lăng kính” để nhìn sâu hơn về cá tính thời trang của chính mình, từ đó tìm thấy sự khác biệt, độc đáo.

Thanh Hằng, Hoàng Thùy đọ thần thái trong BST phiên bản giới hạn lần này.

Là “đàn em” của Thanh Hằng và được NTK Công Trí “chọn mặt gửi vàng” cho BST lần này, Hoàng Thùy sớm thể hiện bản lĩnh khi “đứng chung sân” với những tên tuổi hàng đầu của làng thời trang Việt.

Hoàng Thùy chia sẻ: “7 năm trong nghề, từ một cô gái chân ướt chân ráo, tôi bước vào làng thời trang, rồi tiến ra những sân chơi lớn hơn và giờ đây là Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Trên hành trình đó, tôi đã tìm thấy lối đi riêng và luôn đặt niềm tin vào chính mình”.

“Tôi rất thích câu nói I am not perfect but I am limited edition - Có thể tôi không hoàn hảo, nhưng tôi là phiên bản giới hạn, đặc biệt theo cách của riêng mình. Thay vì đem bản thân ra so sánh với sự hoàn mỹ của đám đông, tại sao không đón nhận trọn vẹn con người mình, nhìn sâu vào trong đó để tìm ra cái tôi riêng biệt? Đó là điều tôi muốn gửi đến các bạn trẻ yêu thời trang và cũng là lý do tôi cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng NTK Công Trí và siêu mẫu Thanh Hằng trong BST này”.

Hoàng Thùy luôn tự tin thể hiện bản lĩnh trong làng mốt.

NTK Công Trí chia sẻ: “Thanh Hằng và Hoàng Thùy không chỉ là những nghệ sĩ thành công, mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng đến mọi người. BST thiết kế nhãn chai phiên bản giới hạn Aquafina x Công Trí sử dụng những họa tiết vải ấn tượng, độc đáo, đa sắc, lấy cảm hứng từ nhịp đập của dòng chảy thời trang và sự uyển chuyển của nước. BST truyền cảm hứng để các bạn trẻ có thể cảm nhận trọn vẹn cái tôi thuần khiết của chính mình và tự tin tỏa sáng theo phong cách riêng. Tôi tin rằng, sự kết hợp của Thanh Hằng và Hoàng Thùy đã giúp tôi truyền tải những thông điệp ý nghĩa đó”.

Video - Thanh Hằng, Hoàng Thùy đọ thần thái trong BST của Công Trí Hai chân dài mỗi người một vẻ khi khoác lên mình thiết kế của Công Trí.

BST nhãn chai phiên bản giới hạn Aquafina x Công Trí với bộ 3 họa tiết độc đáo được NTK Công Trí thiết kế độc quyền đã chính thức ra mắt người yêu thời trang Việt. Với thông điệp ý nghĩa, BST truyền cảm hứng để giới trẻ đánh thức sự khác biệt, tỏa sáng trong phiên bản đặc biệt của chính mình.