Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm nhận án phạt nặng

Sự cố trên sân Pleiku khiến HLV của CLB Hà Nội bị phạt 15 triệu và đình chỉ 4 trận, cùng với đó, tiền vệ Thành Lương bị phạt 10 triệu và treo giò 3 trận sắp tới.

Sau vụ lùm xùm liên quan đến các quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân trong trận tứ kết cúp Quốc gia giữa HAGL và CLB Hà Nội, ban tổ chức giải đã đưa ra những án phạt cho HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Phạm Thành Lương và ban tổ chức sân.

Cụ thể, Ban kỷ luật quyết định: phạt BTC sân Pleiku 25 triệu đồng do để khán giả xuống sân và một số khác ném chai nước xuống đường pitch; phạt cầu thủ Thành Lương 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận do có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài; phạt HLV Chu Đình Nghiêm 15 triệu đồng và đình chỉ 4 trận do có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài.

HLV Chu Đình Nghiêm bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc phụ trách truyền thông và cầu thủ Nguyễn Đại Đồng mỗi người cũng bị phạt 10 triệu và đình chỉ 2 trận do có hành vi khiêu khích khán giả. Tiền vệ Moses bị phạt cảnh cáo sau hành vi phi thể thao với cầu thủ Văn Hạnh của HAGL.

Trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội trong khuôn khổ cúp Quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ Phạm Thành Lương đã có những hành xử không đẹp. Đầu tiên, tiền vệ Thành Lương đã có những phản ứng và hành xử thiếu kiềm chế với trọng tài Ngô Duy Lân để phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chứng kiến học trò bị đuổi, HLV Chu Đình Nghiêm đã không giữ được sự bình tĩnh mà lao thẳng vào sân đòi ăn thua đủ với trọng tài. Sau đó ông cũng bị truất quyền chỉ đạo. Không chỉ có HLV Chu Đình Nghiêm mà Phó giám đốc phụ trách truyền thông Nguyễn Quốc Tuấn cũng trở thành tâm điểm bàn luận khi ném chai nước về phía CĐV.

Sau những rắc rối kể trên, đích thân HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng xin lỗi cổ động viên và cho biết sẽ tập trung vào trận tứ kết lượt về sắp tới. Nhưng với việc các quyết định xử phạt của ban tổ chức có hiệu lực từ thời điểm ký, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không thể chỉ đạo đội bóng trong trận lượt về.

Lượt về tứ kết cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL sẽ diễn ra vào 19h ngày 15/5 (Zing.vn tường thuật trực tiếp).