Thành Nghiệp: Chàng trai có bàn tay 'hai đốt' ấn tượng tại The Voice

Thành Nghiệp chia sẻ rằng Thu Phương là người mang lại nhiều chân lý sống cho mình. Được nữ ca sĩ đặt cho cái tên “Nghiệp Hát”, anh tiết lộ sẽ dành tên này cho album đầu tay.

Thành Nghiệp là cái tên để lại dấu ấn từ vòng Giấu mặt cuộc thi Giọng hát Việt 2018 khi nhận được sự chào đón của hai huấn luyện viên lão làng là Thu Phương và Lam Trường.

Ở vòng Đối đầu, dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng chàng trai gốc Kiên Giang vẫn bị huấn luyện viên (HLV) Lam Trường loại. Ngay lập tức, Thu Phương lần thứ hai chọn Thành Nghiệp. Nữ ca sĩ khẳng định: “Sau tất cả, mình lại về với nhau”.

Từ bỏ giảng đường đại học để theo đuổi âm nhạc, Nghiệp thi trượt Nhạc việc năm đầu tiên. Thế nhưng sau đó một năm, chàng trai trẻ trở thành thủ khoa Thanh nhạc.

Nhắc về bàn tay hai đốt đặc biệt của mình, Thành Nghiệp tiết lộ chưa từng chia sẻ rộng rãi bởi không muốn được ưu ái. Chàng trai chỉ có mong ước giản đơn là được hát khi còn có thể.

Thành Nghiệp trình diễn tại vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2018. Ảnh: BTC.

Tự hào với bàn tay ''hai đốt''

- Không khó để nhận ra sự đặc biệt ở bàn tay của anh...

- Bàn tay tôi từ khi sinh ra chỉ có hai đốt tay, được di truyền từ ông nội và bố. Khi bén duyên âm nhạc, tôi không thích đàn ghi-ta mà thích trống. Đến hè lớp 10, một người cậu cho tôi cây ghi-ta.

Từ đó, tôi lên YouTube xem các bài hướng dẫn, tự mày mò luyện tập rồi từ từ mê hồi nào không hay. Ban đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn vì ngón tay chỉ có 2 đốt nên lực bấm rất yếu so với những người khác nhưng dần dần cũng quen.

- Đã bao giờ anh thấy có chút tự ti?

- Tôi chưa từng kể với ai về vấn đề này cho đến một buổi phỏng vấn, mọi người vô tình nhận ra và hỏi. Tôi thích người ta nhớ đến mình là một người hát hay, chứ không phải một người có bàn tay đặc biệt.

Tôi cũng không nghĩ đó là khiếm khuyết bởi vì bàn tay này có thể làm được rất nhiều điều mà người khác không làm được. Tôi tự hào về điều đó.

Thành Nghiệp có bàn tay khá đặc biệt.

-Từng là chàng sinh viên Sư phạm kỹ thuật, từ khi nào anh rẽ hướng đến với âm nhạc?

- Khi thi đại học, tôi phân vân giữa việc học nhạc và chọn nghề nghiệp bình thường để ổn định cuộc sống. Cuối cùng tôi chọn sự ổn định và đó là quyết định sai lầm nhất của bản thân. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may vì tôi biết được mình đam mê âm nhạc đến thế nào.

Sau hai năm học Sư phạm kỹ thuật, tôi tạm ngưng việc học để thi vào Nhạc viện. Năm đầu tiên, tôi trượt vì lúc đó hát còn nhiều hạn chế. Khoảng thời gian sau đó tôi rất suy sụp vì không biết phải làm gì.

Tôi vẫn đi hát ở các quán cafe và tham gia một game show. Từ đó tôi gặp anh Phan Đinh Tùng, người truyền cho tôi rất nhiều kinh nghiệm để thi vào nhạc viện. Đến lần thứ hai thì tôi đậu đồng thủ khoa Khoa Thanh nhạc.

Bố mất năm tôi học lớp 7. Mẹ là người luôn ủng hộ tôi nên khi tôi bỏ học thì mẹ không la mắng gì hết. Mẹ chỉ bảo là nếu đã chọn con đường này thì phải hài lòng với nó, không được cảm thấy thất vọng về những gì mình đã làm. Khi tôi đậu Nhạc viện, mẹ rất vui vì mẹ cũng là người thích ca hát.

Khi tôi xuất hiện ở một số chương trình truyền hình, bà con ở quê khen rất nhiều. Điều đó làm cho mẹ thêm tự hào về tôi.

Sau thời gian dài kiên trì theo đuổi, Thành Nghiệp trở thành Thủ khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

“Chị Thu Phương mang lại nhiều chân lý sống cho tôi”

- Từng gây sốt khi khiến hai huấn luyện viên ‘lão làng’ là Thu Phương và Lam Trường tranh giành ở vòng Giấu mặt, vì sao ở thời điểm đó anh chọn về đội Lam Trường?

- Tôi nghĩ là định mệnh. Tôi thích anh Trường và nghe nhạc của anh từ ngày bé. Ở vòng Giấu mặt, khi anh Trường lên đàn ghita cho tôi hát, tôi đã nghĩ đến bài Tình thôi xót xa. Hai anh em không ai bảo ai mà anh ấy đàn bài đó luôn. Lúc đó tôi biết là mình không thể đi đâu nữa hết. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi ở The Voice lần này.

- Được đánh giá có giọng hát đẹp, rất tiềm năng thế nhưng anh từng bị Lam Trường loại khiến các HLV còn lại đều sửng sốt, anh thì sao?

- Tôi không nghĩ là mình giỏi. Tôi nghĩ mình may mắn nhiều hơn vì mỗi lần lên trình diễn ở The Voice, tôi luôn mang một câu chuyện riêng của mình. May mắn sao mọi người đều cảm nhận được câu chuyện đó.

Tôi cảm giác sự chân thành trong con người mình cũng giúp mình được mọi người yêu quý hơn. Còn bản thân tôi cảm nhận ở mình còn rất nhiều thiếu sót ở kỹ năng sân khấu và giọng hát. Vậy nên nếu có những lần suýt bị loại cũng là điều bình thường.

Tôi thấy mình khá may mắn được tiếp xúc thêm một người thầy nữa là chị Thu Phương. Nếu không có nút chọn của anh Trường thì sẽ không có nút cứu của chị Thu Phương cho nên không thể so sánh được giữa hai anh chị.

Thành Nghiệp bật khóc khi được Thu Phương cứu ở Vòng đối đầu. Ảnh: BTC

- Ở vai trò HLV, Thu Phương từng vướng phải khá nhiều thị phi như bị gia đình học trò tố vô trách nhiệm, mâu thuẫn với học trò cũ. Vậy trong mắt anh, Thu Phương là người như thế nào?

- Chị Thu Phương từng hai lần giang tay ra đưa tôi về đội. Chị không chỉ là người có nhiều kinh nghiệm mà còn rất trải đời và chia sẻ rất nhiều với học trò.

Khi trò chuyện, tôi luôn có cảm giác chị đem rất nhiều chân lý sống đến cho mình, những điều mà phải trải nghiệm nhiều, đọc sách nhiều mới thấm được. Tôi không thấy có khoảng cách giữa một diva và ca sĩ mới vào nghề, giữa huấn luyện viên và thí sinh.

Sau sinh nhật tôi 3 ngày, chị Thu Phương và team có đến nhà chơi. Chị xuất hiện và mang theo một chiếc bánh kem nhỏ, tổ chức sinh nhật muộn cho tôi. Thật sự rất cảm động.

- Vì sao anh lại có biệt danh là "Nghiệp hát"?

- Cái tên này là do chị Thu Phương đặt cho tôi ở vòng Giấu mặt. Chị nói rằng: "Nghiệp hát như là mang một 'nghiệp hát'. Chị rất thích em, em có nốt hát rất hay". Vì rất thích cho nên sau hôm đó tôi dùng tên này luôn. Đến giờ trong team Thu Phương mọi người vẫn gọi mình là "Nghiệp hát". Nếu một ngày nào đó may mắn ra mắt được một album thì tôi sẽ lấy tên này cho album đầu tiên của mình.

Thành Nghiệp chọn tên "Nghiệp hát" do Thu Phương đặt cho album đầu tay.

- Trong làng nhạc, ai là người truyền cảm hứng cho anh nhiều nhất?

- Tôi thần tượng Hà Anh Tuấn và Lê Hiếu. Tôi cũng kỳ vọng tương lai sẽ là thế hệ nối tiếp của các anh. Những bài hát của tôi đa số theo dòng nhạc pop ballad trữ tình. Phần lớn thời gian trong cuộc sống tôi đều dành cho âm nhạc. Ngoài việc học ở nhà, tôi đi học nhạc, tối cũng đi làm về nhạc, thời gian rảnh cũng nghe nhạc. Âm nhạc giống hơi thở của tôi.

Khán giả bây giờ rất thông minh. Có những bài hát được đầu tư nhiều, kinh phí rất lớn nhưng sự đón nhận của khán giả rất ít. Trong khi có những bài hát rất đơn giản nhưng lại được đón nhận nồng nhiệt.