Thành phố nào là nơi đáng sống nhất ở Mỹ?

Colorado Springs có những lợi thế về thiên nhiên tuyệt vời, thu hút nhiều du khách. Cảnh quan núi non xinh đẹp nơi đây rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Bạn có thể chiêm ngưỡng những đặc điểm địa chất của đá sa thạch đỏ lộng lẫy tại công viên Khu vườn các vị thần, hoặc ngắm các tầng thác Seven Falls kỳ ảo. Khu nghỉ mát trượt tuyết Aspen và Vail là địa điểm nổi tiếng khác của Colorado Springs mà du khách không nên bỏ qua. Ảnh: New York Daily News.