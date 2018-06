‘Thanh xuân ơi, chào em’: Khi tuổi trẻ trở thành tiếc nuối

Bộ phim xứ Đài có tựa gốc “Take me to the moon” sẽ đưa khán giả quay ngược thời gian trở về một thời ngây thơ vụng dại và đầy ắp kỷ niệm.

Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Tom Chang, bộ phim kể về quá trình du ngược thời gian của cậu bạn Uông Chính Tường (Lưu Dĩ Hào) sau cái chết của cô bạn thân Lý Ân Bội. Tại đây một lần nữa cậu sống lại những năm tháng thanh xuân với nhiều kỷ niệm buồn vui đan xen. Khán giả thích thú trước sự kết hợp của Lưu Dĩ Hào và Tống Vân Hoa. Oanh tạc các phòng vé tại Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore và Malaysia ngay khi ra mắt, “Thanh xuân ơi, chào em” đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong dòng phim học đường vốn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tại Việt Nam, phim rạp ngôn tình “Thanh xuân ơi, chào em” cũng trở thành nỏi châm thu hút sự chú ý của người hâm mộ phim Đài Loan. Ngay từ những ngày đầu tiên, thông tin bộ phim sẽ công chiếu tại Việt Nam đã khiến khán giả háo hức. Sau buổi công chiếu đầu tiên dành cho người hâm mộ, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Giới trẻ hào hứng trước thông tin bộ phim công chiếu tại Nam. Sau buổi công chiếu đầu tiên, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Người xem tên Nam chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất là phần âm nhạc. Nhạc phim này thực sự rất hay”. Nhiều bạn trẻ khác lại thích thú với chủ đề và bối cảnh học đường của bộ phim. Qua đó, khán giả như được tìm lại chính mình trong từng cảnh phim. Đó cũng là nhận xét của bạn Thương: “Lâu lắm rồi mình mới được xem một bộ phim nói về tuổi trẻ hay đến như vậy”. Đặc biệt hơn, gần như không có khán giả nào đánh giá bộ phim “Thanh xuân ơi, chào em” dưới thang điểm 8. Các bạn trẻ đánh giá bộ phim được 9/10 điểm.

Những phản hồi đầy hứa hẹn trên đã khiến cộng đồng fan không khỏi phấn khích. Phim được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 29/6. Video - Trailer chính thức của “Thanh xuân ơi, chào em” Trailer chính thức của “Thanh xuân ơi, chào em” mang đến nhiều tình tiết khó đoán và đong đầy cảm xúc.