Thất bại đáng quên của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới

Google Lively (2008): Không rõ lý do vì sao Google muốn cạnh tranh với "Second Life". Nếu bạn không biết Second Life là gì thì nó là một thế giới ảo trông giống như một trò chơi và cho tương tác giống như mạng xã hội. Google đã tạo phiên bản "Second Life" của riêng mình trong "Lively" vào tháng 7/2008. Tuy nhiên rất nhanh đến tháng 11/2008, Google đã phải rút ống thở cho dự án này. Ảnh: Business Insider.