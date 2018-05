Thay 3.000 viên pin iPhone 6/6 Plus miễn phí 100% tại Di Động Việt

Mừng sinh nhật 9 tuổi, Di Động Việt triển khai thay pin iPhone 6, 6 Plus mới hoàn toàn miễn phí 100% cho khách hàng, tặng thêm voucher trị giá 1,5 triệu đồng.

Sẽ có 3.000 suất thay pin miễn phí được Di Động Việt gửi tới các khách hành nhanh chân nhất. Chương trình diễn ra từ 7/5 đến 15/5 hoặc đến khi hết khuyến mãi. Đối tượng tham dự là các khách hàng đã mua iPhone 6, 6 Plus tại Di Động Việt từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017. Khách không cần xuất trình hóa đơn hay phiếu bảo hành khi đến thay pin.

Di Động Việt dành 3.000 pin iPhone 6/6 Plus tri ân khách hàng.

Viện Di Động - hệ thống sửa chữa và đào tạo sửa chữa điện thoại trực thuộc Di Động Việt - sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình. Toàn bộ quy trình thay pin iPhone miễn phí diễn ra minh bạch trước sự chứng kiến của khách hàng. Pin thay là pin mới hoàn toàn và được bảo hành 3 tháng tại Di Động Việt.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao sẽ khiến khách hàng thêm an tâm khi đến thay pin iPhone tại Di Động Việt.

Các địa điểm thực hiện chương trình thay pin phủ đều các quận nội thành TP.HCM, bao gồm: 608 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10; 241 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận; 62A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1; 621 Âu Cơ, quận Tân Phú; 367 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

Khách hàng đến Viện Di Động luôn được nhân viên tư vấn tận tình.

Di Động Việt thường xuyên triển khai khuyến mãi hàng tháng nhằm mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi khi mua sắm. Hệ thống này đang từng bước khẳng định là một nhà bán lẻ iPhone, điện thoại cũ uy tín. Tất cả sản phẩm bán ra đều được đội ngũ chuyên viên có chuyên môn cao kiểm tra chất lượng, mang đến sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng.

Di Động Việt thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng.

Khách hàng có thể tham khảo một số dòng iPhone cũ đang có giá tốt tại Di Động Việt như: iPhone 6 lock cũ giá 2,87 triệu; iPhone 6 Plus quốc tế giá 5,47 triệu; iPhone 6S quốc tế giá 4,67 triệu; iPhone 6S Plus lock giá 5,57 triệu; iPhone 7 Plus quốc tế giá 11,47 triệu.