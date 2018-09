The Face 2018: Minh Hằng tuyên bố 'bắn nát' team chân dài

Trong trailer tập một mới được công bố, bộ ba Thanh Hằng, Minh Hằng và Hoàng Yến liên tục "chặt chém" nhau trên ghế nóng.

Màn 'chặt chém' của huấn luyện viên The Face 2018 Thanh Hằng, Minh Hằng, Võ Hoàng Yến liên tục đưa ra những luận điểm để đối đáp nhau trên ghế nóng.

Chương trình The Face Vietnam 2018 (Gương mặt người mẫu) sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 23/9. Nhà sản xuất vừa tung clip ngắn, hé lộ màn khẩu chiến căng thẳng của ba nữ huấn luyện viên ở vòng lựa chọn thí sinh.

Trong một tình huống, Võ Hoàng Yến "chặt chém" đàn chị Thanh Hằng khi phát biểu: "Chắc gì chị Hằng có thể dạy được cho em trong vòng 10 năm để nổi tiếng được như chị".

Ngay lập tức, Thanh Hằng đáp trả: "Cái gì cũng biết thì cũng nên biết điều". Đồng thời, siêu mẫu 8X bày tỏ: "Hoàng Yến nên nhớ, Hoàng Yến chỉ mới sống trở lại cách đây một năm" - nhằm ám chỉ việc Võ Hoàng Yến được khán giả yêu mến khi làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model mùa giải All stars 2017.

Trước nhận định này, Hoàng Yến tiếp tục nhấn mạnh "những người giành lại được hào quang mới là kẻ chiến thắng thực sự".

Hình ảnh ba huấn luyện viên ở vòng pick-team.

Ở một diễn biến khác, ca sĩ Minh Hằng cho rằng cô đủ bản lĩnh để ngồi ghế huấn luyện viên với lời nhắn nhủ: "Chuyện của Hằng để Hằng tự giải quyết". Ngoài ra, cô cũng tự tin tuyên bố team chân ngắn sẽ bắn nát team chân dài.

Trên fanpage chương trình, khán giả bàn luận xôn xao xung quanh clip về ba huấn luyện viên. Hầu hết đều dự đoán The Face mùa giải này sẽ ngập tràn kịch tính, tranh cãi nảy lửa. Một số khán giả chia sẻ họ cảm thấy "khó chịu" với giọng nói của Hoàng Yến vì khi cô nói nhanh, rất khó nghe.

The Face Vietnam - Gương mặt người mẫu 2018 được tổ chức bởi nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model. So với hai mùa trước, chương trình năm nay có sự đổi mới về format, cho phép cả thí sinh nam và nữ tham gia.

Trong top 35 thí sinh, một số gương mặt quen, được chú ý ngay từ đầu gồm nhà thiết kế Trương Thanh Long (sinh năm 1983 - thí sinh lớn tuổi nhất), người mẫu Huy Quang, Nguyễn Thị Lệ Nam...