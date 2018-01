Thế giới đối lập: Nơi lạnh như sao Hỏa, nơi nóng như lò đốt

AP cho hay các trận gió với vận tốc lên tới 145 km/h đã tràn qua núi Washington ở New Hampshire, đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc Mỹ, khiến nhiệt độ ở mức -37 độ C nhưng cảm giác như -69 độ C. Do tuyết và gió, hoạt động tại nhiều sân bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhiều chuyến bay bị muộn hoặc hủy. Ảnh: AFP/Getty.