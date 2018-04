‘Thế giới khủng long 2’ và nhiệm vụ phá thế độc tôn của Disney

Nếu nhìn vào lịch chiếu phim hè 2018, thật khó để tìm ra một cái tên có thể gây ra cơn sốt mà không phải do “nhà chuột” phát hành như “Jurassic World: Fallen Kingdom”.

Trailer bộ phim 'Thế giới khủng long: Thế giới sụp đổ' Phần tiếp theo của bom tấn khủng long "Jurassic World" từng thu hơn 1,67 tỷ USD hồi mùa hè 2015.

Chỉ chưa đầy một tuần nữa, Avengers: Infinity War sẽ bắt đầu xâm lăng các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Theo dự đoán của giới quan sát, bộ phim chắc chắn gặt hái thắng lợi khổng lồ.

Câu hỏi hợp lý cần đặt ra ở đây là liệu bom tấn siêu anh hùng sẽ phá vỡ bao nhiêu kỷ lục phòng vé, hay có thể xô đổ thành tích mở màn 248 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba ngày của Star Wars: The Force Awakens (2015) hay không.

Nhưng đó không phải là bom tấn duy nhất của Disney trong mùa hè năm nay. Họ còn có Solo: A Star Wars Story vào tháng 5, The Incredibles 2 vào tháng 6, và Ant-Man and The Wasp vào tháng 7.

Black Panther giúp Disney chiếm thế thượng phong tại phòng vé trong quý I năm 2018. Ảnh: Disney.

Trở lại quý I năm 2018, Disney đã chiếm tới 29% doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, nhờ lần lượt Coco (khởi chiếu từ tháng 11/2017), Star Wars: The Last Jedi (từ tháng 12/2017), Black Panther (tới nay thu hơn 1,31 tỷ USD toàn cầu), và A Wrinkle in Time (một thất bại hiếm hoi trong thời gian qua của “nhà chuột”).

Nhìn vào danh sách các đối thủ của Disney, có lẽ chỉ Jurassic World: Fallen Kingdom là đủ sức cạnh tranh sòng phẳng. Tập trước thương hiệu phim khủng long từng tiêu tốn của Universal tới 180 triệu USD tiền sản xuất, nhưng sau đó gây bão vào mùa hè 2015 khi mang về 652 triệu USD tại riêng Bắc Mỹ, và hơn 1,67 tỷ USD trên cấp độ toàn cầu.

Dĩ nhiên, không thể không nhắc tới “ngựa ô” Deadpool 2, nhưng Fox giờ đang đứng trước nguy cơ bị Disney “thôn tính”. Còn Mission: Impossible - Fallout của Paramount và Tom Cruise thực tế chỉ nhắm đến cột mốc 700 triệu USD toàn cầu - tức điều mà hai tập Nhiệm vụ bất khả thi gần nhất làm được.

Những chú khủng long là niềm hy vọng lớn nhất của Universal trong năm nay. Ảnh: Universal.

Những bộ phim đáng chú ý khác như Hotel Transylvania 3, Ocean’s 8, The Equalizer 2 hay thậm chí Mamma Mia: Here We Go có thể giúp nhà sản xuất thu lãi so với kinh phí sản xuất. Nhưng chỉ riêng Jurassic World: Fallen Kingdom là xứng đáng được coi thuộc nhóm “ông lớn” mà không phải của Disney.

Universal đang tích cực quảng bá cho phần tiếp theo của Thế giới khủng long, mà mới nhất là việc tung ra trailer cuối cùng. Họ cũng sẽ cho các ngôi sao Chris Pratt, Dallas Bryce Howard, và đạo diễn J.A. Bayona tham dự các buổi họp báo trên khắp thế giới để thu hút sự chú ý của người hâm mộ, sau khi họ đã “no nê” với Avengers: Infinity War.

Cũng bởi năm nay, Universal chưa có phần tiếp theo (hoặc ngoại truyện) của Fast & Furious, hay chưa kịp tung ra Minions 2, Jurassic World: Fallen Kingdom chính là niềm hy vọng lớn nhất của họ tại phòng vé.

Fast & Furious 7 và 8 từng thu lần lượt 1,51 tỷ USD và 1,23 tỷ USD. Nếu thử áp dụng mức giảm tương tự với Jurassic World và Jurassic World: Fallen Kingdom, bộ phim khủng long tiếp theo có thể mang về khoảng 1,36 tỷ USD.

Trở lại với loạt phim khủng long đầu tiên - Jurassic Park (Công viên kỷ Jura, 1993). Sau phần một đại thắng với 914 triệu USD, đếnThe Lost World (1997), phim chỉ còn thu 618 triệu USD. Nếu điều tương tự xảy ra với loạt phim tái khởi động thương hiệu, Fallen Kingdom dự kiến thu khoảng 1,11 tỷ USD.

Dù trường hợp nào xảy ra, tập phim khủng long tiếp theo vẫn đang đứng trước cơ hội vượt qua cột mốc 1 tỷ USD. Đó là điều mà khó có bom tấn nào không phải của Disney có thể làm được trong mùa hè năm nay.

Jurassic World: The Fallen Kingdom dự kiến ra rạp từ 22/6, tức phim sẽ phải cạnh tranh với The Incredibles 2, hay xa hơn nữa là Ant-Man and The Wasp. Đó thực tế là lợi thế nhất định nếu biết Jurassic World từng phải đối đầu với rất nhiều đối thủ sừng sỏ như Inside Out, Minions và (chính) Ant-Man hồi mùa hè 2015.

Có một sự thay đổi lớn ở tập phim khủng long mới. Colin Trevorrow nhường ghế đạo diễn cho J.A. Bayona. Nhà làm phim người Tây Ban Nha sở hữu lượng fan nhất định nhờ hàng loạt tác phẩm ấn tượng như The Orphanage, The Impossible và A Monster Calls. Do đó, Universal và khán giả đại chúng hoàn toàn có quyền đặt niềm tin ở Jurassic World: Fallen Kingdom.