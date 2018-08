‘The Meg’ của Jason Statham: Khi thị trường Trung Quốc là cứu tinh

Phải mất tới gần hai thập kỷ, con cá mập cổ đại Megalodon mới có thể “bơi” lên màn ảnh rộng trong một dự án có kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD vào mùa hè năm nay.

Trailer bộ phim 'Cá mập siêu bạo chúa' "The Meg" là bộ phim cá mập cổ đại có sự tham gia của Jason Statham và Lý Băng Băng.

The Meg là tác phẩm khoa học viễn tưởng mang màu sắc kinh dị do Jon Turteltaub làm đạo diễn. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten, lần đầu xuất bản vào năm 1997.

Với sự góp mặt của các ngôi sao như Jason Statham, Lý Băng Băng hay Ruby Rose, chuyện phim là cuộc đối đầu giữa một nhóm khoa học gia và con cá mập Megalodon có độ dài lên tới hơn 20 m ở Mariana - vùng biển sâu nhất Trái đất.

Ít ai biết rằng Disney từng tính đưa cuốn tiểu thuyết của Alten lên màn ảnh rộng từ cuối thập niên 1990. Nhưng phải sau khoảng hai thập kỷ, dự án điện ảnh mới chính thức hoàn tất.

Từ tình yêu dành cho Jaws - Hàm cá mập

Năm 1975, ở tuổi 15, Steve Alten giống như biết bao thiếu niên khác bị lôi cuốn bởi Jaws của đạo diễn Steven Spielberg. Tình yêu dành cho bom tấn khiến ông lập tức tìm tòi, nghiên cứu về các loài cá mập cổ đại bằng một cách nào đó vẫn tồn tại trong thế giới hiện đại.

Cuốn tiểu thuyết nguyên tác của Steve Alten ra đời vào năm 1997.

20 năm sau, một bài báo trên tạp chí Time đã thúc giục Alten chấp bút cho cuốn tiểu thuyết Meg. “Tôi đọc được bài báo về khu biển sâu Mariana, và nghĩ rằng đó là nơi vô cùng lý tưởng dành cho các loài cá mập. Tôi bắt đầu cầm bút, cứ thế viết từ 10 giờ đêm tới 3 giờ sáng mỗi ngày”, nhà văn chia sẻ với tạp chí Variety.

Động lực cầm bút của Steve Alten còn đến từ việc ông phải kiếm tiền nuôi sống gia đình 5 thành viên của mình. Và sau khoảng hai năm, Meg: A Novel of Deep Terror chính thức ra đời.

Nội dung tác phẩm là cuộc chạm trán giữa một nhà cổ sinh vật học và con cá mập dài hơn 20 m ở Mariana. Đó là vùng biển có độ sâu lên tới gần 11.000 m, và một con cá mập Megalodon đang tìm cách thoát lên để tấn công con người, cũng như sinh nở một bầy hậu duệ đáng sợ.

Ngay khi cuốn tiểu thuyết lên kệ, hãng Disney đã sớm mua quyền chuyển thể tác phẩm lên màn bạc. Song, chỉ sau vài năm, “nhà chuột” quyết định rút lui. Alten bèn đem “đứa con tinh thần” của mình tới New Line và đạo diễn Jan de Bont. Nhưng do hãng phim gặp khó khăn về mặt kinh phí, họ rời bỏ dự án vào năm 2007.

Steve Alten đã viết thêm 5 cuốn Meg trong khoảng 20 năm qua. Nhưng 10 năm trở lại đây, ông còn phải chống chọi với căn bệnh Parkinson. Ảnh: Fox News.

Không hề chán nản khi cuốn tiểu thuyết gặp bế tắc trong việc tìm đường lên màn ảnh rộng, Steve Alten tiếp tục cầm bút, và tới nay đã xuất bản thêm năm cuốn Meg nữa.

“Megalodon là sinh vật thuộc về khoảng thời gian vài triệu năm trước. Mới chỉ 1% vùng biển sâu được khám phá, và tiềm năng để tôi hay các khoa học gia khám phá là còn rất nhiều”, ông giải thích.

Trung Quốc: Cứu tinh cả trước và sau khi phim ra mắt?

Randy Greenberg - một giám đốc sản xuất của dự án phim The Meg - cho biết Disney ban đầu muốn thực hiện một tác phẩm hướng tới đối tượng gia đình. Sau này, New Line và Jan de Bont lại thích tạo ra một phiên bản mang hơi hướm kinh dị.

Bước ngoặt xảy ra khi nhà sản xuất Belle Avery gợi ý chuyển bối cảnh câu chuyện sang Trung Quốc. Bà ký hợp đồng với Steve Alten vào năm 2008, và sớm nhìn ra tương lai tươi sáng của thị trường quốc gia tỷ dân.

Ngoài ra, Avery cũng thuyết phục các nhà sản xuất thực hiện một tác phẩm “không có câu chửi thề” nào, tức hướng tới nhãn PG-13.

Một nhà sản xuất của The Meg đã mất 22 lần bay tới Trung Quốc trong 8 năm để tìm kiếm nguồn đầu tư ban đầu cho dự án. Ảnh: Warner Bros.

Theo Belle Avery, bà đã thực hiện 22 chuyến bay tới Trung Quốc trong vòng 8 năm để tìm tiền đầu tư cho The Meg và đưa bộ phim vào giai đoạn tiền kỳ. Một cái tên kỳ cựu trong làng điện ảnh Hoa ngữ cuối cùng đã quyết định tham gia dự án phim cá mập: Wayne Jiang Wei.

Ông rót tiền cho The Meg thông qua Gravity Pictures - một doanh nghiệp liên doanh giữa China Media Capital, Warner Bros. và TVB. Sau này, Jiang Wei chuyển tới làm người đứng đầu cho Legendary Entertainment tại Trung Quốc, và ông luôn cho rằng cuốn tiểu thuyết của Steve Alten là cơ hội rất tốt để các nền điện ảnh cùng hợp tác sản xuất.

Khi Warner Bros. chính thức tiếp quản The Meg, họ ban đầu tính thuê đạo diễn Eli Roth. Nhưng lựa chọn cuối cùng là Jon Turtletaub - tác giả của hai tập phim National Treasure. Ngoài ra, Lorenzeo di Bonaventura - nhà sản xuất đầy kinh nghiệm của Transformers - cũng chính thức góp mặt.

“Đây là dự án đánh dấu cuộc tái ngộ giữa cá nhân tôi và Warner Bros. Tôi cho rằng The Meg là bộ phim mang đậm tính giải trí. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nội dung và khán giả sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ngoài rạp”, di Bonaventura nói.

The Meg là dự án hoàn hảo đối với Jason Statham. Ảnh: Warner Bros.

Ông cũng không ngại so sánh The Meg với Sharknado - loạt phim cá mập thuộc dạng hạng B, thường chỉ được phát hành trực tiếp trên mạng Internet hoặc dưới dạng băng đĩa. “Hãy nghĩ Sharknado có kinh phí 150 triệu USD cùng rất nhiều tâm huyết của người tham gia. Đó là The Meg”, nhà sản xuất so sánh.

Jason Statham thì là lựa chọn khá dễ dàng, bởi anh vốn là thành viên của đội tuyển nhảy cầu Anh Quốc trước khi làm diễn viên. Hay nói như nhà biên kịch Erich Hoeber thì “Statham sinh ra để sắm vai người hùng Jonas Taylor trong phim”.

Nhưng Trung Quốc có lẽ không chỉ đem tới niềm hy vọng cho The Meg trước khi phim ra mắt. Theo dự đoán của giới quan sát, bộ phim nhiều khả năng chỉ thu 18-23 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba ngày đầu ra rạp. Điều đó đồng nghĩa với việc bom tấn cần rất nhiều sự giúp sức từ khán giả quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc.

Trường hợp của The Meg sắp tới có lẽ sẽ khá giống với Skyscraper mới đây của Dwayne “The Rock” Johnson. Đó là tác phẩm bị khán giả Bắc Mỹ thờ ơ, và Universal buộc phải trông chờ vào quốc gia tỷ dân để có thể thoát lỗ.

Dù kết quả có là thế nào, Steve Alten cũng vẫn cảm thấy mãn nguyện sau 20 năm kéo dài. Khoảng một thập kỷ qua, ông đã phải chống chọi với căn bệnh Parkinson. Nhà văn tiết lộ mục tiêu duy nhất của mình lúc này: “Giờ tôi chỉ mong mình không ngã xuống trước hàng trăm ống kính trên thảm đỏ khi The Meg ra mắt mà thôi”.

The Meg chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 10/8 dưới tựa Cá mập siêu bạo chúa.