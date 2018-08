‘The Meg’ giúp Jason Statham tạm nhỉnh hơn The Rock tại phòng vé

Cùng tham gia kiểu phim hành động hạng B trong quãng thời gian ngắn, nhưng kết quả đạt được của Jason Statham và Dwayne “The Rock” Johnson lại rất khác nhau.

Trailer bộ phim 'Cá mập siêu bạo chúa' "The Meg" là bộ phim cá mập cổ đại có sự tham gia của Jason Statham và Lý Băng Băng.

Sau khoảng 5 ngày trình chiếu, The Meg đã nâng thành tích phòng vé tại Bắc Mỹ lên khoảng 56 triệu USD. Đó là con số hiếm ai có thể ngờ tới hồi đầu tháng 8, nhất là khi giới quan sát dự đoán rằng bộ phim cá mập có Jason Statham đóng chính dự kiến chỉ thu khoảng 20 triệu USD nội địa sau ba ngày.

Giờ thì Warner Bros. và các hãng đầu tư tại Trung Quốc gần như đã có thể yên tâm, dù trước đó phải bỏ ra 130-150 triệu USD cho The Meg. Họ thậm chí có thể tính tới The Meg 2 sau thắng lợi đầy bất ngờ lúc này.

Trường hợp hiếm thấy khi Trung Quốc đổ tiền đầu tư

Không hiếm phim thành công tại cả Bắc Mỹ lẫn Trung Quốc như Vũ trụ Điện ảnh Marvel hay các bộ phim hoạt hình của Walt Disney. Song, trường hợp thành công ở cả hai bờ Thái Bình Dương đối với các dự án được làm ra để nhắm tới quốc gia tỷ dân như The Meg là khá hiếm.

Đầu 2017, xXx: Return of Xander Cage của Vin Diesel còn có sự tham gia của Chân Tử Đan. Thành tích 346 triệu USD của tác phẩm hành động là rất đáng nể, nhưng nó gần như chỉ nhận được sự thờ ơ tại Bắc Mỹ.

Hãng Legendary và Universal từng có ba lần thử sức nhưng đều thất bại. Warcraft thắng lớn tại Trung Quốc khi thu hơn 220 triệu USD từ riêng nơi đây, nhưng mang về chưa đầy 50 triệu USD từ Bắc Mỹ.

Rốt cuộc, doanh thu 433 triệu USD là chưa đủ để Universal dám làm tiếp phần hai cho một dự án tiêu tốn tới 165 triệu USD khi sản xuất.

xXx: Return of Xander Cage thuộc dạng phim được làm ra để phục vụ thị trường Trung Quốc. Ảnh: Paramount.

Hay cuối năm 2016, The Great Wall gây tranh cãi lớn khi có Matt Damon sắm vai chính. Bất chấp nhiều phản hồi trái chiều, bộ phim của Trương Nghệ Mưu vẫn thu tới 170 triệu USD tại quốc gia tỷ dân. Nhưng thành tích ở Bắc Mỹ hồi tháng 2/2017 của bộ phim giả tưởng về Vạn Lý Trường Thành chỉ là 45 triệu USD.

Cũng chính nhờ Trung Quốc mà Pacific Rim mới được làm tiếp Pacific Rim: Uprising (2018). Nhưng đó lại là một thất bại nữa của Legendary và Universal tại phòng vé, khiến thương hiệu phim người máy đâm đầu vào ngõ cụt.

Trung Quốc nay giống như chiếc phao cứu sinh cho không ít dự án điện ảnh bởi đây là quốc gia mà tên tuổi của các ngôi sao vẫn là yếu tố thu hút khán giả đến rạp. Mới nhất, Skyscraper của Dwayne “The Rock” Johnson thu khoảng 98 triệu USD từ quốc gia tỷ dân. Nhưng chừng đó cũng vẫn là chưa đủ đối với các nhà đầu tư.

Tất cả cho thấy sự dựa dẫm vào Trung Quốc cũng chỉ có giới hạn nhất định. Các studio không thể đổ 150 triệu USD để thực hiện một dự án bị Bắc Mỹ ghẻ lạnh, và cứ thế chờ tin tốt từ phía bên kia bờ Thái Bình Dương để kiếm lời.

The Meg là trường hợp hiếm thấy khi phim mang nặng "yếu tố Trung Quốc" nhưng còn thành công ở cả Bắc Mỹ. Ảnh: Warner Bros.

Đối với các bộ phim được tính là “nước ngoài” ở Trung Quốc, nhà phát hành thông thường chỉ được hưởng 25% từ tiền vé bán ra. Nhưng The Meg thì được tính là một xuất phẩm hợp tác nên vẫn được hưởng tới 40% doanh thu từ phòng vé.

Có rất nhiều “dấu hiệu” cho thấy The Meg sẽ gặp vấn đề: một nữ diễn viên Trung Quốc đóng chính (thay vì Cảnh Điềm thường thấy thì là Lý Băng Băng); một cốt truyện khiến khán giả tưởng rằng người Trung Quốc đang âm mưu điều gì đó xấu xa, nhưng hóa ra không phải (như Pacific Rim: Uprising hay Skyscraper); và một đạo diễn thuộc về thập niên 1990 hoặc đầu 2000 (Jon Turtletaub).

Nhưng con cá mập cổ đại megalodon cùng Jason Statham đã dẫn dắt giới quan sát đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Sau ba ngày đầu trình chiếu, tỷ lệ phòng vé ở hai bờ Thái Bình Dương là rất cân bằng: 50,3 triệu USD từ Trung Quốc, và 45,3 triệu USD từ Bắc Mỹ.

Tại sao Jason Statham thành công, The Rock thì không?

Skyscraper của Dwayne “The Rock” Johnson mới vấp phải thất bại hồi trung tuần tháng 7, nhưng The Meg của Jason Statham lại giành chiến thắng chỉ sau đó chưa đầy một tháng. Tại sao vậy?

Trước tiên, The Meg cho thấy khán giả vẫn yêu thích dòng phim giật gân có liên quan đến loài cá mập. Đó là điều mà The Shallows (2016) hay 47 Meters Down (2017) đã phần nào chứng minh trong các mùa hè gần đây.

Jason Statham lần đầu đóng chính trong một dự án có kinh phí sản xuất khổng lồ như The Meg và gây ra sự tò mò đối với công chúng. Ảnh: Warner Bros.

Yếu tố ngôi sao là điều vô cùng quan trọng đối với The Meg. The Rock đã trở nên “nhẵn mặt” trong khoảng hơn nửa năm qua với Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) và Rampage (2018). Khán giả không thấy điều gì mới mẻ đến từ ngôi sao ở Skyscraper, nhất là chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Theo dõi The Meg, có khán giả chắc chắn cho rằng Jason Statham vẫn lặp lại hình tượng anh hùng thường thấy trong các bộ phim hành động hạng B mà anh hay tham gia. Những cú hit lớn nhất trong sự nghiệp của Statham, Spy (2015) hay Fast & Furious 7 (2015), là các tác phẩm mà anh không đóng vai chính.

Nhưng trải qua thời gian, lượng fan của ngôi sao nước Anh ngày một lớn dần lên, và người ta không khỏi tò mò anh sẽ thể hiện ra sao trong vai chính của một dự án có kinh phí lớn đến như vậy.

Ít ra thì The Meg đã giữ đúng lời hứa với công chúng. Bộ phim thường được quảng bá là “trận chiến giữa Jason Statham và con cá mập cổ đại khổng lồ”. Liệu một cá nhân bé nhỏ sẽ chống lại thế lực tự nhiên ra sao? Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng đạo diễn Jon Turtletaub rốt cuộc đã làm được ở cuối phim.

Skyscraper của The Rock thì ngay từ trailer đã cho thấy cảm giác đây là một tác phẩm nữa lấy mô-típ của Die Hard (1988): người hùng kẹt trong tòa nhà cao tầng với bọn khủng bố, và phải tìm cách giải cứu người thân. Nhưng ngay cả việc khiến cho mô-típ ấy trở nên hấp dẫn, bộ phim cũng chẳng thể làm nổi.

Nếu có điều gì đó đáng tiếc ở The Meg, thì đó là việc bộ phim thiếu vắng các cảnh máu me, cắn xé thường thấy ở dòng phim cá mập. Nhưng quyết định của đội ngũ sản xuất khi nhắm tới nhãn PG-13 xem ra lại có lý. Đó là một nguyên nhân nữa giúp tác phẩm đạt được tốc độ bán vé như hiện tại.

Trong năm sau, hai ngôi sao mới được đặt lên bàn cân sẽ cùng nhau xuất hiện ở Hobbs & Shaw (2019). Jason Statham và The Rock lần lượt trở lại sắm vai Deckard Shaw và Luke Hobbs ở phần ngoại truyện của Fast & Furious.

Thật khó tin khi lại có lúc Statham tỏ ra nhỉnh hơn The Rock tại phòng vé. Nhưng dù thế nào, có lẽ Universal và đội ngũ sản xuất của Hobbs & Shaw cũng đang là những người hạnh phúc hơn cả.