‘The Nun’, ‘The Predator’ và loạt phim ra rạp trong tháng 9

Mùa phim hè sôi động đã qua, và các rạp chiếu phim vào tháng 9 sẽ trầm lắng hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số bộ phim đáng chú ý như “The Nun”, “The Predator”, “Johnny English 3”…

The Nun (Ác quỷ ma sơ) - 7/9

Trailer bộ phim 'Ác quỷ ma sơ' Bộ phim kinh dị thuộc vũ trụ The Conjuring và kể về nguồn gốc ra đời của ác ma Valak.

Mở đầu tháng 9 là bộ phim kinh dị được nhiều người chờ đợi The Nun của hãng Warner Bros. và New Line. Đây là tác phẩm tiếp theo thuộc vũ trụ điện ảnh The Conjuring, với câu chuyện về nguồn gốc của Valak - ác ma từng gieo rắc nỗi kinh hoàng ở The Conjuring 2 (2016).

The Nun lấy bối cảnh tại một tu viện ở Romania vào năm 1952. Tại đây, một nữ tu tự sát và hàng loạt bí ẩn xảy ra sau đó khiến tòa thánh Vatican buộc phải vào cuộc.

Bộ phim lẽ ra đã ra rạp từ mùa hè, nhưng cuối cùng bị hoãn sang tháng 9 với mong muốn tái lặp thành công của IT (2017) cách đó đúng một năm.

Final Score (Trận bóng kinh hoàng) - 7/9

Trailer bộ phim 'Trận bóng kinh hoàng' "Final Score" là bộ phim hành động giật gân khi một sân bóng 35.000 khán giả bị bắt làm con tin, và có Dave Bautista trong vai chính.

Tác phẩm hành động kịch tính của đạo diễn Scott Mann theo chân Michael Knox (Dave Bautista). Anh là một cựu chiến binh và bị mắc kẹt trong một sân vận động bóng đá cùng 35.000 khán giả khi một bọn khủng bố mang vũ trang hạng nặng bất ngờ xuất hiện và biến tất cả thành con tin.

Đội ngũ biên kịch của Final Score so sánh bộ phim như “Die Hard phiên bản sân vận động”. Đây cũng là lần thứ hai Scott Mann hợp tác với Dave Bautista sau Heist (2015). Bên cạnh ngôi sao của Guardians of the Galaxy, phim còn có sự tham gia của Pierce Brosnan.

On Your Wedding Day (Ngày em đẹp nhất) - 7/9

Trailer bộ phim 'Ngày em đẹp nhất' Tác phẩm lãng mạn mới của điện ảnh Hàn Quốc với người đẹp Park Bo-young trong vai chính.

Bộ phim lãng mạn mới vượt mốc 1 triệu khán giả tại Hàn Quốc đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh rộng của người đẹp Park Bo-young sau ba năm. Trong On Your Wedding Day, cô sắm vai nữ chính Seung-hee.

Chàng trai Woo-yeon (Kim Young-kwang) lần đầu gặp gỡ đã đem lòng yêu cô gái khi cả hai còn ở trường trung học. Tuy nhiên, sự ngập ngừng khiến anh không thể ngỏ lời. Cho tới nhiều năm sau, khi mỗi người đã có ngả rẽ riêng, Woo-yeon bỗng nhiên nhận được thiệp mời cưới của Seung-hee.

App War (Tình yêu hay tiền tỷ) - 7/9

Trailer bộ phim 'Tình yêu hay tiền tỷ' Bộ phim hài - lãng mạn lấy bối cảnh thế giới startup của người trẻ Thái Lan. Hai nhân vật chính từ chỗ là bạn tốt bỗng rơi vào thế đối đầu khi cùng nảy ra một ý tưởng giống nhau.

Bộ phim hài - lãng mạn mới của điện ảnh Thái Lan lấy bối cảnh là thế giới startup đầy sôi động của xứ sở chùa vàng. Tại đó, Bom và June đang loay hoay tìm cách cho ra đời một ứng dụng điện thoại mới.

Tình cờ gặp nhau, họ trở thành bạn bè, rồi ngày một cảm mến nhau hơn bởi vô số điểm chung. Cuộc gặp gỡ ấy khiến cả Bom lẫn June cùng nảy ra ý tưởng về một ứng dụng hẹn hò, giúp kết nối người dùng lại gần nhau hơn.

Oái oăm thay, cả hai đều thành công, với số lượt tải cực lớn. Mới ngày nào là bạn tốt, Bom và June dần trở thành địch thủ không đội trời chung.

Maquia: When the Promised Flower Blooms (Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa) - 7/9

Trailer bộ phim 'Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa' Tác phẩm hoạt hình Nhật Bản mới thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải 2018.

Bộ phim của đạo diễn Mari Okada mới giành giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải năm nay. Chuyện phim bắt đầu ở một mảnh đất huyền diệu, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tộc người Iorph nơi đây có cuộc sống bất tử và trải qua hàng thế kỷ miệt mài bên khung cửi để dệt nên thứ vải thần kỳ Hibiol. Tuy nhiên, cái giá dành cho sự bất tử là không được phép yêu bất cứ ai ở thế giới bên ngoài.

Trung tâm câu chuyện là Maquia (Manaka Iwami), một cô bé cô đơn và trải qua nhiều biến cố khi mảnh đất thanh bình bị đội quân Mezarte xâm nhập để cướp lấy bí quyết trường sinh bất tử.

Số phận đưa đẩy cô gặp gỡ cậu bé mồ côi Ariel (Miyu Irino). Trong khi Ariel cứ ngày một lớn dần lên, thì Maquia vẫn chỉ mang hình thù của một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp.

The Predator (Quái thú vô hình) - 14/9

Trailer bộ phim 'Quái thú vô hình' Bộ phim thứ tư của thương hiệu phim quái vật nổi tiếng "Predator".

Đây là tập thứ tư của thương hiệu Predator từng khởi đầu bằng tác phẩm kinh điển năm 1987 của ngôi sao Arnold Schwarzenegger. Một diễn viên phụ của bộ phim năm ấy - Shane Black - nay trở thành đạo diễn của The Predator.

Chuyện phim bắt đầu khi một cậu bé (Jacob Tremblay) vô tình kích hoạt thứ thiết bị gửi tín hiệu khiến các quái thú vô hình Predator đổ bộ xuống Trái đất. Chúng nay được trang bị thêm DNA của nhiều loài sinh vật ngoài hành tinh nên vô cùng thiện chiến.

Bên cạnh tài năng trẻ Jacob Tremblay, The Predator còn có sự tham gia của Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane và Sterling K. Brown.

Secrets in the Hot Springs (Suối ma) - 14/9

Trailer bộ phim 'Suối ma' Tác phẩm kinh dị - hài hước mới của điện ảnh Đài Loan.

Thuộc dòng kinh dị - hài hước, bộ phim của đạo diễn Lâm Khang Huy theo chân nhân vật chính Thiết Tiểu Kim. Vì chữ hiếu, cậu trở về quê hương để giúp đỡ ông bà nội tiếp quản công việc quản lý khách sạn suối nước nóng lâu đời của dòng họ.

Để bớt buồn chán, cậu rủ thêm hai người bạn cùng lớp về với minh. Tuy nhiên, bộ ba không thể ngờ rằng hàng loạt tình huống vừa sợ hãi, vừa buồn cười đang chờ đợi mình tại “suối ma”.

Narratage (Thầy mãi là thanh xuân) - 14/9

Trailer bộ phim 'Narratage' Tác phẩm lãng mạn Nhật Bản xoay quanh mối tình thầy - trò nhiều ngang trái.

Khi đang có năm thứ hai tại trường đại học, Izumi Kudo (Kasumi Arimura) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Takashi Hayama (Jun Matsumoto) - người thầy trước đây tại câu lạc bộ kịch ở trường trung học. Anh muốn cô về trường cũ để tham gia lễ bế giảng năm học.

Trong quá khứ, Takeshi từng nhiều lần giúp đỡ Izumi, và cô gái nảy sinh tình yêu với thầy lúc nào không hay. Song, quá nhiều rào cản buộc Izumi phải quên đi Takeshi. Giờ thì họ có cơ hội để lại đối diện với nhau, cũng như với cảm xúc của chính bản thân.

Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas (Tad truy tìm kho báu - Bí mật của vua Midas) - 14/9

Trailer bộ phim 'Tad truy tìm kho báu - Bí mật của vua Midas' Bộ phim hoạt hình hài hước của Tây Ban Nha với chuyến phiêu lưu tìm kiếm bí mật về vua Midas.

Sau phần một thành công vang dội với doanh thu hơn 60 triệu USD cách đây 6 năm, các nhà làm phim người Tây Ban Nha tiếp tục thực hiện tập hai cho Tad, the Lost Explorer.

Tập phim hoạt hình mới bắt đầu khi Sara Lavrof - người bạn thân của Tad - tình cờ tìm thấy một mảnh của chiếc vòng cổ từng thuộc về vua Midas. Điều đó cho thấy nhân vật lừng danh có thể biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng là có thật, chứ không chỉ là một huyền thoại.

Bộ đôi muốn tìm kiếm hai mảnh còn lại của chiếc vòng cổ để giải đáp bí ẩn lịch sử, nhưng kẻ xấu đã sớm “đánh hơi” thấy kế hoạch của họ.

Johnny English Strikes Again (Johnny English: Tái xuất giang hồ) - 21/9

Trailer bộ phim 'Johnny English: Tái xuất giang hồ' Phần ba của loạt phim về điệp viên "không-không-thấy" Johnny English do danh hài Rowan Atkinson thể hiện.

Sau 7 năm, chàng điệp viên “không-không-thấy” Johnny English của danh hài Rowan Atkinson mới có dịp trở lại màn ảnh rộng.

Bộ phim bắt đầu khi mạng lưới điệp viên trên toàn thế giới bị kẻ xấu xâm nhập. Tuy nhiên, Johnny English đã nghỉ ngơi từ nhiều năm trước, nên danh tính của ông chưa bị lộ ra.

Chàng điệp viên hậu đậu nay bỗng trở thành niềm hy vọng của toàn bộ giới phản gián trên khắp toàn cầu. Song, trở ngại đầu tiên chính là việc Johnny English cần phải làm quen với hàng loạt công nghệ mới, giúp hỗ trợ ông hành động.

A-X-L - 21/9

Trailer bộ phim 'A-X-L' Bộ phim viễn tưởng về tình bạn tuyệt đẹp giữa một chàng trai và một chú chó robot được tạo ra để phục vụ cho quân đội.

A-X-L là chú chó robot có trí thông minh nhân tạo vượt trội, và được quân đội phát triển để giúp đỡ người lính trên chiến trường. Tuy nhiên, sau một cuộc thí nghiệm thất bại, A-X-L bị lạc tới một vùng hoang mạc.

Tại đây, chú gặp gỡ chàng trai thông minh Miles Hill (Alex Neustaedter), và một tình bạn đẹp dần nảy sinh. Tuy nhiên, những người đã chế tạo ra A-X-L đang trên đường tìm kiếm và quyết đưa chú trở về bằng mọi giá.

Hide in the Light (Ác quỷ bóng đêm) - 21/9

Trailer bộ phim 'Ác quỷ bóng đêm' Một nhóm bạn trẻ chuyên khám phá các ngôi nhà ma gặp phải một thực thể đáng sợ, quyết chiếm lấy linh hồn họ.

Bộ phim kinh dị của đạo diễn Mikey McGregor theo chân một nhóm bạn trẻ chuyên đi khám phá các ngôi nhà ma. Điểm đến tiếp theo của họ là căn nhà nổi tiếng của Amanda Peterson. Đến nơi, họ nhận ra rằng người phụ nữ kia không hề điên, mà thực chất đang bị quỷ ám.

Thực thể bóng tối lập tức nhận ra sự xuất hiện của nhóm bạn trẻ và muốn tóm thêm các linh hồn. Giờ họ buộc phải cầu viện vào Amanda đang ở trạng thái nửa tỉnh, nửa mê để có thể thoát khỏi bóng đêm kinh hoàng.

Chú ơi, đừng lấy mẹ con - 21/9

Trailer bộ phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' Tác phẩm gia đình - hài hước có sự tham gia của An Nguy và Kiều Minh Tuấn trong vai chính.

Chú ơi, đừng lấy mẹ con là bộ phim mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, mang chủ đề gia đình và pha nhiều màu sắc hài hước. Nhện (Hữu Khang) là một cậu bé hiếu động, sống từ nhỏ với mẹ Tiên (An Nguy), cũng như được mọi người hết mực yêu thương.

Một ngày nọ, Tiên dẫn về nhà người đàn ông có tên Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn), kèm theo cô bé điệu đà, mít ướt Bảo Ngọc (Chu Diệp Anh). Cuộc sống yên ả bấy lâu nay của Nhện trở nên hoàn toàn đảo lộn từ đây.

Peppermint - 28/9

Trailer bộ phim 'Peppermint' Tác phẩm hành động có Jennifer Garner trong vai chính là người vợ muốn báo thù cho cái chết oan nghiệt của chồng và con gái.

Jennifer Garner trở lại dòng phim hành động sau khi cô từng khẳng định khả năng đánh đấm qua Daredevil (2003) hay Elektra (2005). Trong Peppermint, cô sắm vai chính Riley North.

Trong ngày sinh nhật con gái, một băng đảng chuyên đi motor xả súng đã nhả đạn trúng chồng và con gái của Riley. Chúng thoát tội nhờ đi cửa sau với nhà chức trách, và người phụ nữ nay quyết định biến mọi nỗi đau thương thành hành động.

Đứng sau Peppermint là đạo diễn Pierre Morel. Ông từng chỉ đạo một số tác phẩm hành động đáng chú ý như District 13 (2004), Taken (2008), From Paris with Love (2010)…

Smallfoot (Chân nhỏ, bạn ở đâu?) - 28/9

Trailer bộ phim 'Chân nhỏ, bạn ở đâu?' Bộ phim hoạt hình hài hước theo chân chú người tuyết muốn chứng minh cho đồng loại thấy sự tồn tại của loài "chân nhỏ" - tức con người.

Bộ phim hoạt hình mới của hãng Warner Bros. do Karey Kirkpatrick làm đạo diễn, với kịch bản dựa trên cuốn sách Yeti Tracks của Sergio Pablos.

Nếu như loài người luôn muốn chứng minh sự tồn tại của người tuyết (yeti), thì Smallfoot lại có cách tiếp cận ngược lại. Bộ phim theo chân Migo (Channing Tatum) - chàng người tuyết hậu đậu luôn muốn chứng minh cho đồng loại thấy sự tồn tại của loài “chân nhỏ” - tức con người.

Smallfoot có dàn diễn viên lồng tiếng khá ấn tượng. Bên cạnh Channing Tatum trong vai chính, phim còn có James Corden, Zendaya, Common, Gina Rodriguez, Danny DeVito và LeBron James tham gia góp giọng.

Kế hoạch đổi chồng - 28/9

Trailer bộ phim 'Kế hoạch đổi chồng' Bộ phim Việt Nam được remake từ kịch bản "A Boyfriend for My Wife" (2008) của người Argentina.

Tiếng sét ái tình đã khiến Thu Dung (Hoàng Yến Chibi) và Trọng Quân (Quang Đăng) yêu nhau và lên xe hoa từ khi cả hai còn rất trẻ. Sau 5 năm chung sống, tình cảm trong Quân không còn mặn nồng như xưa, nhưng anh chẳng đủ can đảm để nói lời chia tay.

Người chồng bèn lên kế hoạch khiến Thu Dung tìm cách bỏ mình bằng cách cầu viện tay chơi Khương có khả năng “sát gái” như thần. Bỏ ra một số tiền lớn, Quân muốn Khương phải khiến Dung ngoại tình để anh có cớ ly dị.

Kế hoạch đổi chồng có kịch bản gốc là A Boyfriend for My Wife (2008) của người Argentina. Sau này, lần lượt Hàn Quốc, Mexico và Italy đã remake tác phẩm nguyên tác. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là All About My Wife (2012) của xứ kim chi.

Một số bộ phim khác dự kiến khởi chiếu trong tháng 9 7/9: The Princess and the Dragon (Công chúa vả rồng con) - Hoạt hình (Nga) 14/9: Love Rain - Kinh dị (Thái Lan) 21/9: Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~ (Shin cậu bé bút chì: Kung Fu Boys - Mỳ Ramen đại chiến) - Hoạt hình (Nhật Bản) 28/9: Muse (Quỷ dữ biết yêu) - Kinh dị (Mỹ)

Malicious (Quái thai) - Kinh dị (Mỹ)