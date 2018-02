Thêm bãi đỗ, Tân Sơn Nhất phục vụ 4 triệu khách dịp Tết

Dự báo lượng hành khách trong cao điểm Tết (30/1 đến 2/3, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) ở sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 4 triệu khách, tăng tới 25% so với năm ngoái.

Ngày 3/2, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam Trần Doãn Mậu cho biết, dự báo lượng hành khách trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất 2018 (từ 30/1 đến 2/3, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) ước đạt hơn 4 triệu hành khách, tăng 25% so với Tết 2017.

Theo ông Trần Doãn Mậu, số lượt cất hạ cánh tăng 20% so với Tết 2017 với dự báo gần 26.300 lượt/chuyến trong những ngày cao điểm Tết. Do phân bổ slot (giờ cất/hạ cánh) theo giới hạn 44 slot/giờ ban ngày và 37 slot vào ban đêm nên tần suất bay trung bình cả giai đoạn này là 953 lượt/chuyến/ngày (tăng 159 lượt/chuyến so với năm 2017), cao điểm nhất trong dịp Tết 2018 là ngày 21/2 (mùng 6 Tết) với 971 lượt/chuyến/ngày.

Dịp Tết năm nay sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ lượng hành khách tăng 25% so với Tết Đinh Mậu 2017. Ảnh: Lê Quân.

Năm nay, các hãng hàng không dự kiến tăng tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm Tết tăng khoảng 10-15% so với cao điểm Tết âm lịch 2017. Cụ thể sản lượng hành khách là hơn 134.000 hành khách/ngày.

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, sân bay Tân Sơn Nhất có thêm 18 vị trí đỗ tàu bay để phục vụ nhu cầu vận tải hành khách tăng cao trong năm 2018. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã bổ sung 2 máy soi tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay nhà ga quốc tế.

Tại nhà ga quốc nội, cảng bố trí thêm vị trí soi chiếu an ninh tại sảnh A, nhằm tách kiểm tra nội bộ ra khỏi luồng soi chiếu hành khách và bổ sung 1 máy soi tại sảnh B, nâng tổng số máy soi chiếu an ninh tại nhà ga quốc nội lên 9 máy.

Ga quốc nội hiện có 130 quầy check-in truyền thống (tăng thêm 15 quầy), ga quốc tế cũng tăng thêm 20 quầy nâng tổng số lên 100 quầy. Để hạn chế tình trạng hành khách xếp hàng làm thủ tục, cảng đã phối hợp với các hãng hàng không tăng cường thêm 23 kios check-in, trong đó có 10 kios ở ga quốc nội và 12 kios ở ga quốc tế.