Thêm một cơ sở mầm non thuộc hệ thống Maple Bear sắp mở cửa

Maple Bear đã có mặt tại Việt Nam 9 năm với 6 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM. Ngày 22/7, một cơ cở nữa sẽ khai trương tại tòa nhà Sunshine Palace (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Maple Bear là thương hiệu giáo dục danh tiếng được Tập đoàn BĐS Sunshine lựa chọn. Đây là tổ chức giáo dục toàn cầu có trụ sở tại Vancouver, với hơn 300 trường mầm non và tiểu học hoạt động tại 17 quốc gia.

Tại Việt Nam, Maple Bear đã có mặt 9 năm với 3 cơ sở tại Hà Nội và 3 cơ sở tại TP.HCM. Mục tiêu của Maple Bear là xây dựng nền tảng toàn diện cho trẻ trong độ tuổi mầm non: trí tuệ, sáng tạo, tình cảm, xã hội và thể chất… Trường chỉ sử dụng các phương pháp giảng dạy và nguyên tắc sư phạm quy chuẩn, đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong thực tế.

Với định hướng đầu tư cho giáo dục, Tập đoàn BĐS Sunshine xác định sẽ xây dựng một hệ thống giáo dục tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được mục tiêu, tập đoàn này đã không ngừng tìm kiếm các đối tác giáo dục chuyên nghiệp để hợp tác. Và Maple Bear là cái tên được chọn. Trường mầm non Sunshine Maple Bear tại dự án Sunshine Palace (Hoàng Mai, Hà Nội) là cơ sở đầu tiên của Sunshine School chính thức đi vào hoạt động.

Tập đoàn BĐS Sunshine hợp tác với thương hiệu giáo dục danh tiếng Canada - Maple Bear cuối năm 2017.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Sunshine Group và Tổ chức giáo dục toàn cầu Maple Bear Canada đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong suốt giai đoạn chuẩn bị tới khi khai giảng và chiêu sinh.

Ngày 18/1, Maple Bear toàn cầu đã sang Việt Nam thăm và làm việc với Sunshine Group. Trong chuyến thăm này, hai bên đã có những trao đổi cụ thể về việc triển khai hệ thống trường mầm non Sunshine Maple Bear. Chủ tịch Maple Bear toàn cầu Rodney Briggs và phái đoàn đã đến thăm cơ sở vật chất của Sunshine Maple Bear tại dự án Sunshine Palace, khẳng định hoàn toàn đạt chuẩn Maple Bear toàn cầu.

Phái đoàn Maple Bear toàn cầu thăm và khảo sát hệ thống cơ sở vật chất của Sunshine Maple Bear.

Về phía Sunshine Group, để hoàn thành mục tiêu chào đón những học sinh đầu tiên vào tháng 8, các hạng mục cơ sở vật chất tại dự án Sunshine Palace đã được hoàn thiện. Từ phòng học, khu vui chơi, hệ thống bếp, phòng y tế riêng biệt, khu vệ sinh và thiết bị mầm non của trường đều đạt chuẩn 5 sao.

Tính an toàn luôn được đề cao: kiểm soát an toàn về điện; các chi tiết mép tường, cạnh cột, cạnh của đồ dùng không làm vuông góc, sắc nhọn; sàn được trải bằng vật liệu vinil Eco (Hàn Quốc) kháng khuẩn; hệ thống đồ dùng được làm từ gỗ thông tự nhiên cao cấp có chứng chỉ xanh, gần như không sử dụng ván gỗ công nghiệp chứa formaldehyde.

Cơ sở vật chất tại trường mầm non Sunshine Maple Bear Sunshine Palace đã hoàn thiện.

Cùng với đó, Sunshine Group đã dành nhiều tâm huyết đưa ứng dụng công nghệ vào vận hành và quản lý trường học, đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông minh giúp quá trình học tập của học sinh cũng như việc tương tác giữa phụ huynh - gia đình và nhà trường trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng hơn.

Đơn cử như việc trang bị màn hình smartboard giúp bài giảng thêm sinh động, tăng khả năng tương tác trong lớp học; phần mềm quản lý mầm non quốc tế được thiết kế theo đơn đặt hàng của vụ mầm non Singapore, được sử dụng tại hơn 1.000 trường mầm non tại Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Campuchia.

Tại Việt Nam, Sunshine Maple Bear là một trong những trường đầu tiên áp dụng phần mềm này với mong muốn tăng tối đa sự tương tác giữa phụ huynh và nhà trường, đảm bảo sự riêng tư cho bé.

Chương trình học phù hợp với trẻ mầm non tại Việt Nam.

Vào ngày 22/7, nhà trường bắt đầu mở cửa đón phụ huynh và các bé tham quan trải nghiệm. Các bậc phụ huynh có thể mục sở thị cơ sở vật chất hiện đại cũng như chất lượng dịch vụ được bảo chứng bởi Sunshine Group. Sự kiện chính thức đặt dấu mốc cho sự tham gia của Tập đoàn Sunshine trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời mở màn cho sự hợp tác vững bền giữa Sunshine Group và Tổ chức giáo dục Maple Bear toàn cầu.