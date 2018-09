Theo chân máy bay Mỹ giám sát đảo TQ xây dựng phi pháp ở Biển Đông

Nhiều chuyên gia chỉ trích chính quyền cựu tổng thống Barack Obama vì đã chần chừ trong việc phản đối Bắc Kinh về vấn đề trên Biển Đông, không thực hiện tuần tra hàng hải thường xuyên ở khu vực này. "Việc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa Biển Đông đã được thực hiện từ lâu, với nhiều giai đoạn mà Mỹ và các quốc gia khác hoàn toàn đã có thể can thiệp để ngăn chặn", New York Times dẫn nhận định của ông Alexander Vuving, giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Digital Globe.