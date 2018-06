Thi đấu ấn tượng, Đà Nẵng Dragons thắng trận đầu tiên giải VBA 2018

Mới bước vào mùa thứ 3, VBA đã mang đến trận đấu kịch tính giữa Hochiminh City Wings by Jetstar và Danang Dragons. Với ưu thế sân nhà, Hochiminh City Wings by Jetstar đã sớm tỏ ra lấn lướt và xác lập ưu thế dẫn điểm. Sau 10 phút thi đấu, tỷ số là 20-19, nghiêng về phía Hochiminh City Wings by Jetstar.