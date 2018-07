Thí sinh Hà Giang có điểm cao trượt tốt nghiệp sau khi chấm thẩm định

Ba thí sinh ở Hà Giang thuộc nhóm có điểm thi cao nhất nước đều bị giảm điểm sau khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm tra. Một em khác trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt.

Cục trưởng Mai Văn Trinh nói về sai phạm thi ở Hà Giang Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị phối hợp xử lý nghiêm sai phạm.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang, sau quá trình rà soát, 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0).

Trước đó, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết Hà Giang có 3 thí sinh trong danh sách 11 em có điểm số cao nhất kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đây cũng là tỉnh có nhiều học sinh nhất trong top này.

Những thí sinh trên thuộc trường THPT chuyên Hà Giang có điểm số thi THPT quốc gia chênh lệch xa so với điểm thi thử.

Cụ thể, thí sinh T.T. (SBD: 05000...) có số điểm khá cao ở các môn: Toán 9,6; Vật lý và Hóa học đều 9,5; Sinh học 9,75. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, T.T. bị giảm điểm Toán xuống còn 6,2; Vật lý 4,75 và Hóa học 6,75.

Điểm thi thật của thí sinh T.T.

Thí sinh thứ hai là H.L. (SBD: 5000...), học lớp chuyên Anh của THPT chuyên Hà Giang, có điểm số cao vượt trội: Toán và Tiếng Anh 9,8; Văn 8,5.

Sau chấm thẩm định, điểm của H.L. ở môn Toán còn 5,6. Môn Tiếng Anh 6,4.

Bảng điểm của thí sinh H.L.

Người thứ ba trong danh sách thí sinh điểm cao toàn quốc là V.A. (học lớp A - không chuyên tại trường THPT chuyên Hà Giang). Theo thống kê trước đó của Bộ GD&ĐT, V.A. đạt Toán 9,6; Ngữ văn 9,75; Ngoại ngữ 9,6.

Sau khi chấm thẩm tra, điểm Toán của V.A. là 7,4; Ngữ văn 6,25; Ngoại ngữ 3,2.

Bảng điểm của thí sinh V.A.

Bất ngờ nhất là thí sinh SBD 05001... có điểm số trước khi chấm thẩm định là Toán 9; Vật lý 9,5; Hóa học 9.

Sau khi chấm lại, môn Toán của thí sinh này đạt 1 điểm; Vật lý 2,75; Hóa học 3. Như vậy, thí sinh này trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Thí sinh đạt 1 điểm môn Toán.

Ngoài các thí sinh trên, Zing.vn thống kê thêm 37 trường hợp điểm cao của khối A1 có điểm được nâng lên so với thực tế.

Số điểm trước và sau khi chỉnh sửa của các thí sinh đó như sau:

Danh sách điểm thực của 37 thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển A1 cao bất thường.

Trong danh sách này, mức chênh lớn nhất là 20,65 điểm. Cụ thể, môn Toán nâng 6,6 điểm. Tiếng Anh nâng 7,8 điểm. Vật lý tăng 6,25 điểm so với điểm thực.

Thí sinh có số điểm chênh lệch nhỏ nhất trong số các thí sinh này tăng 6,65 điểm, trong đó, Toán 1,4 điểm, Tiếng Anh 2 điểm và Vật lý 2,25 điểm.

Trước đó, khi nhận phản ánh về trường hợp thí sinh có điểm quá cao so với lực học thường ngày, Zing.vn đã gặp, trao đổi với em P.H.

Thí sinh và gia đình khẳng định điểm thi của mình là điểm thực, không có chuyện chạy điểm. Tuy nhiên, sau rà soát, điểm của em giảm từ 27,9 xuống còn 12,6 điểm.

Theo thống kê, sau quá trình rà soát, 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm);

56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm);

8 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

9 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm);

3 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi, có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Có thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.