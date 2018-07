Thí sinh Hà Giang được nâng gần 30 điểm/3 môn thi như thế nào?

Hơn 300 bài thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang đã được sửa điểm, chênh lệch lớn nhất đến gần 30 điểm/3 môn. Người sửa điểm là cán bộ thuộc Sở GD&ĐT Hà Giang.

Cục trưởng Mai Văn Trinh nói về sai phạm thi ở Hà Giang Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị phối hợp xử lý nghiêm sai phạm.

Chiều 17/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT và Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 phố hợp UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Hà Giang họp báo thông tin về những sai phạm trong quá trình chấm thi tại tỉnh này.

Tổng 3 bài thi nâng lên gần 30 điểm

Sau khi rà soát, Bộ GD&ĐT cho biết 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm);

56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm);

8 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

9 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm);

3 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với trước đó.

Ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp kết quả thi của thí sinh.

Ông Mai Văn Trinh thông tin về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Sương.

Chỉnh sửa một bài thi trong 6 giây

Ông Nguyễn Cao Khương - Phó trưởng phòng 4 của A83 Bộ Công an, thành viên của tổ công tác Bộ GD&ĐT - cho biết hành vi sửa điểm của ông Lương liên quan quy trình sử dụng máy tính để quét trắc nghiệm.

Theo đó, ông Lương được Sở GD&ĐT Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét trắc nghiệm. Ngày 27/6, sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi, ông Lương tải đáp án về và lưu trong máy.

Điều tra ban đầu cho thấy lúc này, có nhiều tin nhắn gửi số báo danh thí sinh và mức điểm đến số điện thoại ông Lương để nhập vào máy tính. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây cho một trường hợp.

Ông Khương cũng cho hay quy trình thanh tra của Bộ GD&ĐT, sở và của công an giám sát chưa chặt chẽ khi để ông Lương xử lý tất cả, trong khi thành viên ban giám sát ở đó. Những thành viên tham gia về cơ bản không nắm được thao tác, quy trình nên để ông Lương qua mặt.

Ông Lương đã có thời gian hơn 2 tiếng (từ 12h đến 14h38 ngày 27/6) chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Trong thời gian này, ông này đã mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án.

Quá trình theo dõi lại camera lắp tại Sở GD&ĐT Hà Giang chưa phát hiện thêm cá nhân nào cùng tham gia với ông Lương trong khoảng thời gian này.

Phó trưởng phòng 4 của A83 Bộ Công an cho biết rất khó để một mình ông Lương có thể làm hết những việc như vậy trong khoảng thời gian đó.

"Chúng tôi làm việc từ 20h cho đến 4h sáng hôm sau với 10 người mới có thể rút bài ra kiểm tra xác định đối sánh xem có sự sửa đổi trên bảng gốc không. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục điều tra xem sự việc này có liên quan đến những người khác hay không", ông Khương nói.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho hay về trường hợp những người can thiệp, chỉnh sửa bài thi, điểm thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc trực tiếp với Bộ trưởng công an Tô Lâm xử lý đúng người đúng tội.