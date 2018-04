Thí sinh lạ xuất hiện tại The Voice: Hát dở vẫn liên tục đòi hát lại

Tiết mục trong vòng casting Giọng hát Việt của thí sinh Đức Huy đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Dù giọng hát yếu, chênh, phô nhưng anh liên tục đòi hát lại.

Tiết mục gây xôn xao của Đức Huy Đức Huy với giọng hát còn yếu trong vòng Casting

Đoạn video ghi lại phần thi của Đức Huy – người tự nhận mình là “thí sinh lạ” trong vòng casting The Voice – Giọng hát Việt đang gây chú ý.

Trong lần xuất hiện đầu tiên, Đức Huy thể hiện ca khúc Yêu em thật nhiều của Hoàng Tôn. Chất giọng của thí sinh được các giám khảo đánh giá là rất yếu, dù đeo tai nghe để hát nhưng khán giả không thể nghe anh hát rõ lời.

Khi được giám khảo yêu cầu ra khu vực chờ để đợi nghe kết quả, Đức Huy bày tỏ mong muốn được thể hiện khả năng một lần nữa. Lần này, anh hát quan họ nhưng liên tục sai lời và để giải thích cho lỗi sai của mình, anh cho biết: “Em không phải dân hát quan họ, em không rành lắm mà chỉ nghe các cô chú hát thôi”.

Tham gia cả hai lần casting nhưng Đức Huy đều bị loại vì giọng hát quá yếu.

Bị đánh rớt và nhận đánh giá trái chiều từ giám khảo, Đức Huy vẫn kiên trì trở lại một đợt tuyển chọn thí sinh The Voice vừa được tổ chức vào cuối tháng 3. Lần này, điều khiến khán giả bật cười ngoài giọng hát chưa tốt còn là cách anh nhiều lần năn nỉ, đòi giám khảo cho thêm cơ hội.

Trước giám khảo, Đức Huy chia sẻ: “Em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy, em vấp ngã ở đâu thì đứng lên tại đó”. Để chứng minh điều mình nói, anh chọn thể hiện ca khúc Thất tình.

Không những giọng hát phô, chênh, Đức Huy còn đột nhiên ngừng hát và lúng túng giải thích: “Em hát lên nốt cao hay bị thế”. Sau đó, anh tiếp tục nói: “Lên nốt cao em lên được nhưng khi gặp mọi người em hay bị run”.

Sau đó, kể cả khi giám khảo tỏ ra khó chịu và cho biết còn rất nhiều thí sinh đợi từ sáng sớm, Đức Huy vẫn quyết tâm hát thêm một lần nữa. Lần này, anh chọn hát Let It Go vẫn không thể hiện tốt phần thi của mình. Để chữa cháy, thí sinh cho rằng mình sẽ hát nốt cao rất tốt nếu chữa được căn bệnh sợ đám đông.

Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng, thí sinh này vẫn không giành được cơ hội tham gia chương trình bởi giọng hát còn quá yếu.

Đoạn video ghi lại tiết mục của thí sinh trong 2 vòng casting đã nhận 1,1 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải trên fanpage của chương trình. Hầu hết bình luận đều tỏ ra bất bình trước phần thi và thái độ của nhân vật chính.

Trong đó, một khán giả bày tỏ: “Sao bạn này lì thế? Chỉ thấy tội ê-kíp và người chấm thi phải lựa lời làm sao cho khéo để không làm tổn thương bạn ý, mà bạn ấy lại không ý tứ điều này”.

Giọng hát Việt khởi động đầu năm 2018 với vòng tuyển chọn tại nhiều địa điểm trên cả nước. Năm nay, bộ tứ huấn luyện viên gồm Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Lam Trường và Thu Phương.