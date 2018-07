Thí sinh The Debut bị fan Kpop chỉ trích vì đạo nhạc G-Dragon?

Tiết mục của Trần Văn An gây tranh cãi trên các fanpage của fan Kpop bởi có nhiều điểm tương đồng với ca khúc của DEAN, G-Dragon và Soobin Hoàng Sơn.

Chương trình âm nhạc “thuần Việt” hiếm hoi với những thử thách khốc liệt được so sánh với show “sống còn” Hàn Quốc - The Debut Dự án số 1 - mất uy tín sau tranh cãi thí sinh đạo nhạc Hàn Quốc.

Biểu diễn trong tập thi mới nhất, phát sóng tối 13/4, Trần Văn An thể hiện ca khúc có nhiều điểm tương đồng với That XX (G-Dragon) và Instagram của ca sĩ DEAN.

Hoàng Thuỳ Linh nhận ra sự giống nhau giữa các ca khúc và lập tức chỉ ra điều đó sau khi Nguyễn Văn An kết thúc phần thi. “Em có hay nghe nhạc nước ngoài không. Em có biết ca khúc Instagram không? Chị thấy verse đầu của ca khúc có sự tương đồng với Instagram”, cô nhận xét và tỏ ý không hài lòng.

Ca khúc đạo nhạc DEAN, G-Dragon và Soobin Hoàng Sơn?

Sau tập thi, các tiết mục của thí sinh khác không gây chú ý bằng nghi vấn đạo nhạc. Phần thi của Trần Văn An được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đặc biệt là fanpage dành cho người hâm mộ Kpop.

“Verse đầu và sau khác gì bài Instagram của DEAN, lại còn có đoạn giống That XX của G-Dragon và về sau phần beat thì giống Lalala của Soobin Hoàng Sơn. Không sáng tác được thì nói là đạo cả 3 bài đi, làm ơn đừng trở thành đạo sĩ rồi tự phủ nhận như thế”, một bình luận tạo nên tranh cãi.

Đa số bình luận chỉ trích Trần Văn An và chương trình.

“Bạn ý chỉ là vietsub (phụ đề) lại thôi không có đạo. Nghe dạo câu đầu không cần đọc cap đã biết là bài của thần tượng mình”, “Đấy gọi là nhạc ngoại lời Việt. Thể loại này đang là hot trend ở Việt Nam đó”, “Hàng nhái vẫn mãi là hàng nhái không bao giờ hoàn hảo như hàng thật, cho dù có giống tới đâu, nghe như đấm vào lỗ tai”, người hâm mộ Kpop chỉ trích thí sinh The Debut.

Trong khi đó, một bộ phận khán giả đặt câu hỏi cho chương trình về trách nhiệm cũng như hướng giải quyết trường hợp thí sinh Trần Văn An.

“Biên tập chương trình bộ không kiểm soát nội dung à, càng ngày càng thấy mấy chương trình Việt Nam nhàm quá”, The Debut đánh mất uy tín, từ lối nhận xét của giám khảo và giờ là tranh cãi đạo nhạc.

Nhà sản xuất rà soát lại chương trình

Giải đáp vấn đề đang được bàn tán, đại diện ê-kíp sản xuất cho biết: “The Debut là chương trình truyền hình thực tế ngay tại phim trường, chúng tôi có rất nhiều nguồn lẫn tiết mục, chính vì thế, ngay lập tức chưa thể nhận diện một cách chính xác sự tương đồng giữa Think of me của thí sinh Văn An và Instagram của ca sĩ DEAN”.

“Sau khi tập 6 lên sóng, nhận được phản ứng từ cộng đồng fan Kpop, chúng tôi đang trong quá trình rà soát tất cả vấn đề, không chỉ riêng trường hợp của An, mà còn ở một số mối nối khác của chương trình. Chúng tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng với quý khán giả trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, quyết định xử lý trường hợp của Văn An sẽ có trong tập 7 phát sóng”, đại diện cho biết thêm.

Trước đó, khi phát hiện Văn An sáng tác giống nhạc Hàn Quốc, hai giám khảo Hoàng Thuỳ Linh và Đức Phúc đã gay gắt phản đối. “Anh chỉ thấy giống là giống chứ anh không rõ về hoà thanh, vấn đề đó em phải tự biết và có ý thức về những điều em đem đến cho khán giả. Anh nghĩ em là một người biết sáng tác, làm nhạc thì em không bao giờ muốn ca khúc của mình giống ai. Em phải tự kiểm soát”, Đức Phúc nói.

Được xếp vào sàn Tiên phong (nhóm thí sinh nổi bật hơn) nhưng Trần Văn An lại vướng lùm xùm.

"Học hỏi thì tốt nhưng mình cần có sáng tạo", Hoàng Thuỳ Linh nhấn mạnh.

The Debut là cuộc thi hướng đến tư duy mới mẻ, sáng tạo. Tiêu chí này được chương trình nhấn mạnh từ tập đầu tiên, thể hiện rõ qua nhận xét của ban giám khảo cũng như cách họ chọn thí sinh bước vào vòng trong.

Để phát huy hết sức trẻ, sự thông minh trong âm nhạc, ê-kíp sản xuất còn đặt ra thử thách sáng tác cho 12 thí sinh của sàn Tiên phong (bao gồm Trần Văn An) trước khi ghi hình tập 6.

Cụ thể, giữa không gian của một tòa nhà đang thi công dở dang, ngổn ngang vật liệu, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, các thí sinh phải sáng tác một giai điệu mới dựa trên nền nhạc được cung cấp sẵn với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Only C, Châu Đăng Khoa và Kai Đinh.

Những tranh cãi đang nổ ra, khi một thí sinh bị nghi ngờ sao chép “chất xám” của nghệ sĩ quốc tế, khiến tiêu chí sáng tạo luôn được chương trình đặt lên hàng đầu bị ảnh hưởng không nhỏ.